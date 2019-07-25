Родившийся в семье еврейского беженца из Чехословакии и англичанки, Рааб изучал международное право в Кембридже и Оксфорде.

На государственную службу он поступил именно в дипломатическое ведомство 19 лет назад.

После ухода оттуда Рааб построил успешную политическую карьеру в Консервативной партии и был одним из претедентов на пост премьер-министра в мае-июне этого года.

Русская служба Би-би-си разбирает наиболее интересные страницы биографии нового министра иностранных дел (министерство иностранных дел предоставляет часть финансирования Всемирной службы Би-би-си, но не влияет на ее редакционную политику).

Гаагский трибунал



Во время работы в МИД Рааб был направлен в британское посольство Гааге и представлял его в Международном уголовном суде.

На сайте политика утверждается, что он "руководил новой командой", которая расследовала преступления "военных преступников, включая [бывшего президента Сербии] Слободана Милошевича и [бывшего президента Республики Сербской] Радована Караджича".

Во время процесса, Милошевич требовал вызвать в суд британского премьер-министра Тони Блэра.

Судья Международного трибунала по бывшей Югославии отказал ему в этом.

Рааб утверждает, что он участвовал в защите Блэра от вызова в Гаагу.

Милошевич умер в тюрьме в Нидерландах в 2006 году, не дождавшись вердикта трибунала.

Критик феминизма



В 2011 году Рааб, уже в статусе депутата британского парламента от округа Ишер и Уолтон, обвинил феминисток в "отвратительной нетерпимости".

Он утверждал, что мужчины становятся жертвами "вопиющей дискриминации".

Мужчины работают больше женщин, но легче теряют работу, заявлял Рааб.

Его раскритиковала Тереза Мэй, совмещавшая на тот момент позиции министра внутренних дел и министра по делам женщин и равноправия в правительстве Дэвида Кэмерона.

Акт Магнитского



В 2012 году Рааб инициировал принятие британского "списка Магнитского" - списка российских чиновников, которым запрещался въезд в Британию в связи с их ролью в деле юриста Сергея Магнитского.

Он опирался на американский пример, где такой список был внесен сенаторами от обеих партий Беном Кардином и Джоном Маккейном и принят вопреки возражениям администрации Обамы.

"Даже при Сталине деспотизм сохранял видимость правопорядка. Диссидентов сажали в тюрьмы, предавали показательному суду, после чего они замолкали или исчезали. Однако на фоне близящихся подтасованных президентских выборов в России Владимир Путин планирует судить адвоката-диссидента Сергея Магнитского, спустя два года после того, как он был подвергнут пыткам и брошен умирать в тюрьме за то, что выявил крупнейшее мошенничество с налогами в российской истории", - писал Рааб в газете Sunday Times.

Министр "брексита"



Несмотря на прежние разногласия, в июле 2018 года премьер-министр Тереза Мэй назначила Рааба министром по выходу Великобритании из Европейского союза.

Он ушел в отставку в ноябре, раскритиковав представленный Мэй проект соглашения с Евросоюзом.

Рааба не устроил пункт об особом режиме для Северной Ирландии - в нем министр увидел угрозу территориальной целостности Соединенного Королевства.

В соглашении оговаривалось, что между Северной Ирландией (входящей в состав Соединенного Королевства и потому покидающей ЕС) и Ирландской Республикой (которая в ЕС остается) не должна возникнуть таможенная граница. В случае если стороны до конца 2020 года не достигали соглашения о новом таможенном режиме, все Соединенное Королевство оставалось в едином таможенном пространстве с ЕС и не могло из него выйти, иначе как с согласия Евросоюза.

Брекситеры, в том числе и Рааб, утверждали, что это условие - так называемый "бэкстоп" - выхолащивает суть "брексита".

Рааб заявлял, что "брексит" 31 октября без соглашения он предпочитает выходу на предложенных ЕС условиях.