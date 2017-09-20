Билингвальные учебные программы нужно сохранить — причем не только на русском, но и на польском, белорусском и других языках национальных меньшинств в Латвии.
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Такое заявление газете Latvijas avīze сделал новый руководитель парламентской Комиссии по образованию, культуре и науке Алдис Адамович (партия "Единство").

По его мнению, если латвийским детям навязать обучение только на латышском языке, это вызовет ответную реакцию.

"На мое мнение определенно влияет и тот факт, что я родом из Латгалии, где уживается множество национальных меньшинств", — отметил Адамович, бывший в свое время мэром Прейли.

При этом Адамович признал, что для того, чтобы поднять уровень образования в Латвии, число средних школ придется постепенно уменьшить.

Во вторник, 19 сентября, Адамович был избран новым главой комиссии Сейма по образованию, культуре и науке после того, как ее предыдущая руководитель Илзе Винькеле сложила мандат депутата и отправилась на учебу в США.

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