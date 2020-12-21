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Список стран, где обнаружили новую мутацию коронавируса, все пополняется. В то же время страны ЕС приостанавливают сообщение с Великобританией, где он появился.
Новый более заразный штамм коронавируса обнаружен и в Италии
© Zuma Press / Scanpix

Новый штамм коронавируса, распространения которого из Великобритании опасаются власти многих стран Евросоюза, был обнаружен в Италии. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщает министерство здравоохранения этой страны. Штамм был обнаружен в одном из римских военных госпиталей у пациента, который недавно прибыл из Великобритании.

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Эксперты связывают с этой новой мутацией коронавируса последнюю вспышку заболевания на юге Великобритании. Британский премьер Борис Джонсон заявил, что она "до 70 процентов более заразная", нежели известный до этого штамм. В Лондоне и на юго-востоке Англии из-за появления этой мутации в воскресенье введен более жесткий локдаун и отменены рождественские послабления. Кроме Великобритании и Италии этот штамм был также обнаружен в Дании, Нидерландах и Австралии.

Европейские страны с понедельника приостанавливают авиасообщение с Великобританией. О соответствующем решении в воскресенье сообщили власти Германии, Нидерландов, Швейцарии, Чехии, Болгарии, Латвии. Поскольку Франция закрыла свои границы для въезда из Великобритании, британские власти были вынуждены закрыть на выезд порт в Дувре и туннель под проливом Ла-Манш, соединяющий британские острова с европейским континентом.

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Deutsche Welle
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