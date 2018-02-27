Вашингтон введет новый пакет санкций в отношении РФ в течение ближайших 30 дней. Об этом во вторник, 27 февраля, заявил министр финансов США Стивен Мнучин во время выступления в Калифорнийском университете. На минувшей неделе Мнучин сообщал, что санкции "готовятся". Американский министр также заявил, что новые санкции будут основаны на "кремлевском докладе".

Речь идет об ответных мерах за предполагаемое вмешательство России в выборы в США. Минфин намерен "принять во внимание" расследование спецпрокурора Роберта Мюллера. В четверг, 22 февраля, агентство Reuters также сообщило со ссылкой на источник в администрации Дональда Трампа о подготовке новых санкций.

16 февраля спецпрокурор США по России Роберт Мюллер представил первые результаты расследования. Во вмешательстве в кампанию по выборам президента обвиняются 13 граждан России и три юридических лица, в том числе так называемая "фабрика троллей" из Санкт-Петербурга.

В числе обвиняемых — бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ называют человеком, близким к президенту России Владимиру Путину. "Сговор имел целью ослабить, создать помехи и нанести ущерб законной администрации США, чтобы позволить вмешаться в политический и избирательный процесс", — сказано в заявлении ведомства спецпрокурора Мюллера.