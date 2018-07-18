По словам Мэтью Роули, Чарли "также упомянул, что смутно припоминает, что у духов был странный запах типа аммиачного". При этом вспомнить, где именно он и его подруга нашли парфюмерный флакон, в котором содержалось вещество, пострадавший британец пока не смог.
"Предполагается, что это было неподалеку от центра Солсбери - неподалеку от места, где отец и дочь Скрипаль почувствовали себя дурно", - пишет The Daily Mail.
В статье также говорится, что Стерджес и Роули, потерявшие сознание 30 июня в квартире Чарли в городе Эймсбери, "как считается, случайно нашли "Новичок" из той же партии, которая использовалась для покушения на жизнь российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в соседнем городе Солсбери в марте".
The Daily Mail напоминает, что контртеррористическая полиция обнаружила небольшую емкость (бутылочку или флакон), которая, по их мнению, содержала "Новичок", в квартире Чарли в Эймсбери, в семи милях к северу от Солсбери, на прошлой неделе.
По мнению автора заметки, присутствие парфюмерного флакона может подтвердить гипотезу о том, что к покушению на Сергея и Юлию Скрипаль, в котором предположительно участвовало до шести человек, была причастна некая женщина. Об этом ранее заявил The Daily Mail источник в разведывательных службах.
По данным The New York Times, британские правоохранители уже почти установили личности людей, которые, по их мнению, стояли за отравлением Скрипалей.
При этом пресс-секретарь Скотланд-Ярда заявил, что "расследование нападения в Солсбери продолжается": "На этом этапе мы не готовы обсуждать какие-либо следственные версии".
Напомним, 30 июня в Эймсбери были госпитализированы в критическом состоянии британец Чарльз Роули и его подруга Дон Стерджес. Лондоном установлено, что они отравились ядом семейства "Новичок". Стерджес скончалась 8 июля в больнице, а Роули пошел на поправку и 10 июля пришел в сознание.
Следователи сразу связали произошедшее с мартовскими событиями в расположенном неподалеку городе Солсбери. Там аналогичным веществом были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Им удалось выжить.
Лондон возложил ответственность за отравление Скрипалей на Москву, но Россия неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту.
После отравления еще двух человек в Эймсбери следователи предположили, что в обоих случаях использовался яд из одной партии. Возможно, в руки Роули и Стерджес попал контейнер с отравой, который преступники использовали для покушения на Скрипалей.
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