Мир снова на грани войны, как полвека назад, а потому Германии срочно нужно мириться с Россией или хотя бы остановить спираль конфронтации. Так считают более двух десятков немецких политиков, журналистов и деятелей культуры, известных и не очень. Их заметки вошли в книгу под заголовком "Почему нам нужны мир и дружба с Россией", вышедшую в октябре в издательстве Westend во Франкфурте-на-Майне.

В роли составителя сборника выступила Адельхайд Бар, 83-летняя вдова известного западногерманского политика, социал-демократа Эгона Бара, на которого любит ссылаться президент РФ Владимир Путин. Бар считается архитектором так называемой "новой восточной политики", которую в конце 1960-х и начале 1970-х годов правительство ФРГ во главе с канцлером Вилли Брантдом проводило в отношении СССР и стран Восточной Европы. Ее целью была разрядка в отношениях, прежде всего между ФРГ и ГДР.

Отравление Скрипалей? Неубедительно

Большинство авторов — бывшие политики, придерживающиеся левых взглядов, среди них и три бывших главы Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Хотя есть и представители правых партий. Аргументы в статьях похожи и перекликаются с официальной позицией Кремля: Аннексия Крыма? Ее не было, а было легитимное отделение от Украины из-за угрозы русским. Война в Донбассе? Гражданская. Расширение НАТО на Восток? Было нарушением обещания Москве. Германия и Европа — безвольные вассалы США. Отравление Скрипалей "Новичком" по заказу Кремля? Неубедительно.

Контрастом на этом фоне выделяется сбалансированная статья Зигмара Габриэля, бывшего главы СДПГ. Габриель называет Россию "ревизионистской державой", готовой платить своего рода "налог" за свой статус в виде санкций. Социал-демократ призывает к прагматизму и постепенной отмене санкций в отношении России при условии выполнения ею части минских договоренностей по Донбассу.

От ненависти до любви

И все же большинство эссе ближе по взглядам к писателю и публицисту Вольфгангу Биттнеру, чья статья открывает сборник. "Мой первый опыт с Россией, с солдатами Красной Армии был очень негативным", — рассказал DW Биттнер, родившийся в 1941 году в городе Гливице, том самом, в котором началась Вторая мировая война.

По его словам, в конце войны, когда Красная Армия наступала на запад, его дед был убит сотрудниками НКВД, а женщины из семьи изнасилованы. Но зла на русских он давно не держит, говорит писатель. В 2016 году Биттнер впервые побывал в России, куда его пригласили выступить с лекциями о его книге "Завоевание Европы США. Стратегия дестабилизации, эскалации и милитаризации на примере событий в Украине".

События в Украине 2014 года Биттнер называет "путчем, давно подготовленным и профинансированным" Соединенными Штатами. По его мнению, "если бы Крым не откололся, там бы было то же самое, что сейчас в восточной Украине". "Путина очерняют за то, что он противостоит попыткам Запада подчинить Россию себе — экономически и стратегически", — так Биттнер объясняет политику санкций. "Да кто они такие, чтобы вводить санкции!" — с гневом в голосе говорит публицист о США. Биттнер призывает создать "мощное движение за мир", чтобы избежать "катастрофы" — ядерной войны. Первым шагом он называет "восстановление мирных, добрососедских отношений Россией".

"Код к пониманию Путина"

В списке авторов книги "о дружбе с Россией" нет Александра Рара, хотя он придерживается похожих взглядов и уже писал на эту тему. Известный берлинский эксперт по Восточной Европе и советник "Газпрома" считается одним из тех, кого в Германии называют Russland-Versteher, то есть понимающих и во многом разделяющих позицию Москвы.

В октябре в бывшем ГДР-вском издательстве Das neue Berlin, входящем в группу Eulenspiegel, в Германии увидела свет его книга на ту же тему, то есть об отношениях России с Западом, и с тем же посылом, но написанная по-другому. "Цель была — спровоцировать несуществующий диалог между так называемыми жесткими критиками России и теми, кто хочет объяснить Россию", — сказал Рар в беседе с DW.

59-летний Рар, автор нескольких монографий о Путине и современной России, выступил в новом для себя жанре политического триллера, или, как он выразился, "политического фэнтези". По-немецки книга называется "2054 — Putin deсodiert", что можно перевести как "2054 год — Ключ/код к пониманию Путина". Почти 400 страниц охватывают российскую историю за последние 500 лет и дают прогноз до середины XXI века.

Фэнтези, экспертный анализ и личный опыт

Идея, говорит Рар, возникла у него на рубеже 2012 и 2013 годов, когда глобальные перемены уже ощущались. В книге три сюжетные линии — современная путинская Россия, Россия при Иване Грозном и связующее их звено — предсказания Нострадамуса, которые автор называет "идеальным мостиком".

По словам Рара, Нострадамус в книге — не главное, хотя Рар в студенческие годы "серьезно занимался" пророчествами французского врача и астролога. Автор говорит, что обратился к форме фэнтези, потому что в аналитических статьях на Западе ему приходилось "постоянно оправдываться", а еще, потому что "читать политические анализы и книги скучно".

Книга получилась сложная и нагруженная деталями, в которых даже искушенному в российской истории и политике читателю нелегко разобраться. Это смесь беллетристики, сухого экспертного анализа международной политики в стиле Германского общества внешней политики (DGAP), в котором много лет работал Рар, и личного опыта. В центре повествования — живущий в Германии потомок российских эмигрантов Георгий Ветров, в котором легко угадывается сам Рар.

"85 процентов того, что написано в книге, — правда", — говорит Рар. В одной из глав автор описывает, как в разгар событий на Майдане в Киеве зимой 2014 года Ветров летит в Донецк, чтобы на закрытой высокопоставленной встрече предложить "децентрализацию Украины" по примеру Германии как выход из кризиса. Рар говорит, что сам был тогда в Донецке.

"Обида и разочарование"

Главная задача Ветрова — поиск в России утраченного пророчества Нострадамуса о будущем мира. Эти пророчества и их толкование, пожалуй, самые интересные места в книге. Рар полагает, что Европу и мир ждет трагическая судьба, наступление исламистов и ядерная война, что Россия "будет поглощена Китаем", но в итоге может оказаться "сильнейшей мировой державой".

Местами книга производит впечатление сведения личных счетов с либеральной идеологией, ориентированной на ценности внешней политикой, СМИ и США. Рар не согласен. "Нет, это не сведение счетов, но обида и разочарование есть, да, — говорит автор. — Это крик отчаяния, что такая позиция не была воспринята".

В начале 2019 года русский перевод книги Рара планирует выпустить издательство "Эксмо".