Специалисты Скотленд-Ярда, расследующее отравление бывшего офицера ГРУ, выявили самую высокую концентрацию нервно-паралитического вещества на пороге входной двери его дома в Солсбери в графстве Уилтшир.
"На настоящий момент эксперты определили самую высокую концентрацию нервно-паралитического вещества на входной двери по адресу проживания [пострадавших]", — говорится в заявлении Скотленд-Ярда.
Как сообщают полицейские, следы нервно-паралитического вещества обнаружены и в других местах города, но не в таких количествах, как у дома Скрипалей.
Ранее полицейские оцепили паб в центре города и пиццерию, куда Скрипаль с дочерью отправились из паба. После обеда в пиццерии их нашли на скамейке в соседнем сквере без сознания.
Дом был оцеплен в первую очередь, а обыскавший его полицейский попал в больницу и несколько дней оправлялся в реанимации от отравления "Новичком".
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия вот уже три недели находятся в больнице после отравления неизвестным веществом.
Британские власти обвинили российские спецслужбы и сказали, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Москва отвергает все обвинения.
Отравление Скрипаля привело к серьезному обострению отношений между Британией и Россией: Лондон выслал 23 российских дипломатов, Москва ответила тем же. Вскоре десятки стран поддержали Британию, объявив о высылке российских дипломатов.
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