Новые данные о тестах на коронавирус: что нужно знать

В мире появляется все больше тестов, способных определить наличие в организме коронавируса SARS-CoV-2. В середине ноября на рынке были представлены более 400 различных тестов, которые можно разделить на три вида: ПЦР-тест, тест на антиген и серологический тест на антитела. Первый и второй обнаруживают вирус в организме человека на момент тестирования и указывают на то, что он может быть потенциальным источником заражения. Третий определяет, был ли человек инфицирован коронавирусом ранее.

ПЦР-тест

Чтобы проверить, инфицирован ли человек в настоящий момент и может ли он заразить других, в основном применяется тест ПЦР, проводимый по методике полимеразной цепной реакции. Альтернативой ему может быть тест, основанный на методике изотермической амплификации ДНК (образования дополнительных копий участков хромосомной ДНК), который функционирует сходным с ПЦР образом.

В обоих случаях у пациента с помощью ватной палочки берут из глотки пробу слюны или мокроты из легких. Затем из генетического материала извлекают один ген, размножают его, многократно увеличивая число его копий, и с помощью определенной биохимической реакции, называемой агарозным электрофорезом, определяют наличие вируса в генетическом материале.

Если в пробе не находят вирус, это не всегда означает, что человек не инфицирован. Вирус может находиться в других частях организма. Этим объясняется то, что у отдельных пациентов, которые уже переболели COVID-19, тест ПЦР позже все же может оказаться положительным. Вирусолог берлинской клиники Charite Кристиан Дростен (Christian Drosten) сравнивает этот способ с попыткой выловить из аквариума сачком золотую рыбку. Если сачок оказался пуст, это не означает, что в аквариуме нет рыбы.

Экспресс-тест ПЦР

Классические ПЦР-тесты должны проводиться в лаборатории. Преимущество этого метода — в высокой пропускной способности, позволяющей одновременно протестировать тысячи проб. В то же время это означает, что результата обычно приходится ждать несколько дней.

Эта проблема решается с помощью так называемых экспресс-тестов, быстрых ПЦР-тестов. От обычных они отличаются тем, что проводятся не в специальной лаборатории, а прямо на месте, с использованием мобильного оборудования, и результат теста готов уже через 45 минут. Недостаток быстрых ПЦР-тестов в том, что с помощью необходимого для них оборудования можно сделать не более 80 тестов в день.

Тест на антиген к коронавирусу

Экспресс-тесты на наличие антигена к коронавирусу — существует несколько их видов — появились летом. Некоторые производители утверждают, что они так же просты в применении, как тесты на беременность. Но это не совсем так. Для большинства экспресс-тестов на наличие в организме вируса необходимо небольшое портативное устройство для подготовки пробы к обнаружению вируса с помощью флуоресцентного иммуноферментного анализа (ФИА), поэтому провести исследование в домашних условиях не получится.

И хотя для некоторых экспресс-тестов дополнительные приспособления не нужны, в свободной продаже их все же нет. Это объясняется тем, что во многих странах, в том числе, в Германии, в случае заражения SARS-CoV-2 необходимо в обязательном порядке сообщить об этом специальному ведомству по вопросам здравоохранения. Так что сделать экспресс-тест можно только у врача.

Многие из тестов к настоящему времени достигают довольно высокой степени чувствительности, и их результаты достоверны более чем в 98 процентах. "Шесть из семи проведенных тестов почти также надежны как и ПЦР-тесты — что позволяет исключить ложный положительный результат. И их чувствительности достаточно для того, чтобы, по крайней мере, обнаружить случаи инфицирования", — написал у себя в Twitter депутат бундестага и медик по образованию Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) со ссылкой на исследование точности тестов на антигены, проведенное командой Кристиана Дростена. Нерецензированный препринт исследования был опубликован 13 ноября на сайте MedRXiv.

(1) Sehr gute Studie zur Genauigkeit von Antigentests vom Team ⁦@c_drosten⁩: 6 der 7 Tests sind fast so zuverlässig in Vermeidung falscher Positivbefunde wie PCR. Und die Empfindlichkeit reicht aus, zumindest die ansteckenden Fälle zu erkennen https://t.co/NS23fPLJUz — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) November 16, 2020

В целом же тесты на антиген проводятся по методике ПЦР, когда у пациента с помощью ватной палочки берется из глотки проба слюны. Результат известен уже в течение 15 минут. По сходной методике проводятся также тесты на грипп. Но они не столь эффективны и позволяют определять лишь каждого второго носителя вируса.

За массовое применение тестов на антиген высказывается все больше врачей, поскольку есть надежда, что это позволит выявить больше заразившихся. Такие тесты показывают наибольшую эффективность у людей с высокой вирусной нагрузкой, являющихся "суперраспространителями", способными заразить большое число других людей.

Тест на антитела определяет наличие инфекции в прошлом

Серологический тест (ELISA) определяет наличие в крови антител, выработанных иммунной системой в борьбе с вирусом. Для их проведения необходимо взять пробу крови, которая затем пройдет лабораторный анализ. Существует также экспресс-тест на коронавирус, который осуществляется по тому же принципу. Сделать его может врач.

Как и при тесте, определяющем уровень сахара в крови у диабетиков, у пациента берется капля крови, помещается в специальный контейнер и смешивается с реагентом.

Если проба окрашивается в другой цвет, это, в принципе, должно означать, что человек уже переболел и у него сформировался иммунитет. Впрочем, результат не всегда точен. Производители тестов говорят о том, что положительная реакция может быть и у тех, кто переболел другими коронавирусными инфекциями, но не COVID-19.

Кому имеет смысл делать тест?

Тесты ПЦР и на антиген помогают установить цепочки заражения, найти людей, контактировавших с носителем вируса, поместить их в карантин и изолировать распространителя инфекции.

Серологические тесты нужны, в первую очередь, для эпидемиологов: они позволяют установить, сколько человек уже бессимптомно переболели, и примерно оценить период, необходимый для для формирования коллективного иммунитета. Это помогает политикам принимать правильные меры по снятию ограничений, введенных в связи с пандемией. Кроме того, эти тесты дают возможность понять, насколько эффективна вакцина.

В Германии несколько университетских клиник начали широкомасштабные исследования, в ходе которых они с помощью серологических тестов проверяют произвольно отобранных участников на возможное наличие невыявленной инфекции. Делается это в том числе и для лучшего понимания того, как "работает" вирус.

Применение тестов: стратегии разных стран

В разных странах мира к проведению тестов на коронавирус во время пандемии относятся по-разному. Это зависит от наличия тестов и лабораторий, от ресурсов, которыми располагает система здравоохранения, а также от того, насколько серьезно отнеслись к угрозе эпидемии в самом начале.

К примеру, Южная Корея, которая в 2002 году пережила эпидемию SARS, систематически и независимо от наличия симптомов тестировала на коронавирус всех даже в тот период, когда число заболевших COVID-19 было относительно низким.

В Германии, учитывая общую численность ее населения, проводится много тестов, но, прежде всего, проверяют тех, кто контактировал с инфицированными людьми или имеет симптомы заболевания. Другие страны, например, США, расширяют возможности для проведения тестов на фоне растущего числа заболевших. А в странах Африки тестирование не проводится вообще.