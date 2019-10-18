Дети, рожденные в Латвии с 1 января 2020 года, автоматически получат ее гражданство, если не будут являться гражданами другой страны.
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Рожденные в Латвии дети больше не будут получать статус неграждан. Соответствующий закон принял в окончательном чтении латвийский сейм в четверг, 17 октября. Все дети, рожденные с 1 января 2020 года, получат ее гражданство при условии, что не будут являться гражданами другой страны.

Инициатором закона выступил бывший президент Латвии Раймонд Вайонис, прежний созыв парламента отклонил законопроект. По данным латвийских официальных органов, в 2016 году как неграждане были зарегистрированы 47 детей, в 2017 - 51 ребёнок, а в 2018 - 33 ребёнка.

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Сколько неграждан в Латвии?

В Латвии проживают чуть менее 2 млн человек, более 200 тысяч из них являются негражданами. Этот статус имеют постоянные жители страны, предки которые приехали туда после 1940 года.

Неграждане не могут участвовать в выборах и референдумах, занимать ряд должностей. Чтобы получить гражданство Латвии, им необходимо пройти процедуру натурализации - сдать экзамен по латышскому языку и истории.

Deutsche Welle
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