Новое пиратство: США перехватили у Германии, Франции и Канады миллионы медицинских масок, заплатив дороже и наличными

На воскресенье, 5 апреля, в США было зарегистрировано более 328 тысяч заболевших, а количество смертельных случаев превысило 9 300. Накануне президент США Дональд Трамп предупредил граждан, что эта неделя станет для страны самой тяжелой в плане развития ситуации с коронавирусом. Американцам стоит ждать тысячи новых смертей.
Трамп сообщил, что в Белом доме скорректировали свою прежнюю позицию и теперь рекомендуют всему населению в условиях пандемии коронавируса прикрывать лицо. Накануне министр обороны США Марк Эспер также рекомендовал военнослужащим носить маски для защиты от коронавируса.
На этом фоне США в последние дни провели в разных странах целый ряд агрессивных закупок средств индивидуальной защиты, просто перекупая в аэропортах грузы, предназначенные для других стран. Были перехвачены или перекуплены миллионы защитных масок, в ряде случаев - прямо на взлетной полосе. О подобных вопиющих фактах сообщают немцы, французы, канадцы... Многие государства уже обвинили Америку в новом виде пиратства.
Так, американцы перехватили заказанную Германией партию из 400 тысяч защитных масок, типа FFP2 и FFP3, предназначенных для защиты медперсонала и спасателей от заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2. Эти маски они забрали в Бангкоке. Глава МВД ФРГ Андреас Гайзель заявил, что это равносильно "акту современного пиратства".
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 2 апреля поручил проверить факт перекупки и переправки в США защитных масок, заказанных Канадой у одного из производителей хоккейной экипировки.
Главы трех регионов Франции обвинили США в перекупке нескольких миллионов масок, заказанных французами в Китае. Глава региона Гранд-Эст, наиболее сильно пострадавшего от коронавируса, Жан Роттнер, заявил, что американцы перекупили заказанные Францией маски прямо на взлетной полосе. "Они вытаскивают наличные и платят втрое или вчетверо больше нашей цены заказа", - сообщил он. Заказ с предоплатой был осуществлен, маски были изготовлены, но на взлетной полосе в Китае французский заказ был перекуплен американцами за наличные в три или четыре раза дороже, и самолет, который должен был прилететь во Францию, отправился прямо в Соединенные Штаты.
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