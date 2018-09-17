О госпитализации с отравлением мужчины и женщины, ужинавших в одном из ресторанов Солсбери и почувствовавших себя плохо, сообщила в Twitter полиция графства Уилтшир. Ресторан и ближайший к нему район были оцеплены правоохранителями.

В полиции графства рассказали РБК, что причиной отравления не был "Новичок".

"Оба [пострадавших] были направлены в госпиталь Солсбери и прошли клиническое обследование. Мы можем сейчас подтвердить, что в данном случае ничто не указывает на то, что причиной отравления был "Новичок". Оба пострадавших остаются в госпитале под наблюдением", - рассказали изданию в полиции.

The Daily Mail со ссылкой на очевидцев пишет, что оба пострадавших от отравления были русскими. В то же время Sky News со ссылкой на источники сообщает, что россиянином является только один из госпитализированных.

Присутствовавшие в ресторане посетители рассказали The Daily Mail, что первой себя плохо почувствовал мужчина. Его спутника из-за этого подняла истерику, а потом и сама ощутила недомогание.

Издание указывает название ресторана - Prezzo, он расположен на центральной улице Солсбери и всего в 300 метрах от ресторана Zizzi's, в котором 4 марта обедали Скрипали.

После произошедшего полицейские в масках и костюмах химической защиты обследовали ресторан и закрыли его, а остальных посетителей перевезли в пустой магазин, где тем пришлось задержаться на шесть часов, прежде чем проверка показала, что их здоровье и жизнь вне угрозы.

Полицию вызвали, потому что бригада скорой помощи, приехавшая по вызову, заподозрила симптомы отравления "новичком". По рассказам свидетелей, паника распространилась на всю улицу.

Имена не называются. Известно только, что мужчине 40 с небольшим лет, женщине - за 30.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим газом "Новичок" 4 марта 2018 года. Женщину выписали из больницы в апреле, а экс-полковника ГРУ - в мае. Лондон утверждает, что "Новичок" разработали в России, но Москва эту информацию отрицает.

5 сентября Скотланд-Ярд назвал имена подозреваемых в отравлении Скрипалей "агентов ГРУ" - Александр Петров и Руслан Боширов, опубликовав их фотографии и отметив, что эти имена не настоящие. По версии следствия, подозреваемые нанесли нервно-паралитическое вещество "Новичок" на ручку двери дома Сергея Скрипаля, а потом выкинули флакон духов "Premier Jour" Nina Ricci, перепутав мусорный ящик с ящиком для пожертвований.

Флакон духов подобрали 30 июня британец Чарльз Роули и его подруга Дон Стерджес. Они распылили "духи" и попали в реанимацию. Стерджес погибла 8 июля, но ее другу Роули удалось выжить.

6 сентября Лондон официально возложил на президента РФ Владимира Путина личную ответственность за отравление Скрипалей. Заместитель министра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес заявил, что именно Путин как глава государства контролирует, финансирует и направляет военную разведку России (ГРУ), сотрудники которой подозреваются в отравлении своего бывшего коллеги и его дочери.