Новейший истребитель F-35 разбился у побережья Японии

Обломки найдены во время поисковой операции на море. "Мы обнаружили части хвоста самолета, поэтому мы предполагаем, что он разбился", - заявил министр обороны Такеши Ивайя.

Причины крушения истребителя, который был произведен год назад, пока не установлены. Известно, что связь с ним пропала через 30 минут после того, как он вылетел с авиабазы Мисава на северо-востоке Японии. В это время самолет находился над Тихим океаном в 135 км от побережья префектуры Аомори.

Министр пообещал сделать все возможное, чтобы спасти пропавшего пилота.

По сообщению минобороны, за несколько минут до крушения пилот подал сигнал об экстренном завершении миссии. Сейчас пилот числится пропавшим без вести.

Как сообщает японский вещатель NHK, ранее у самолета не наблюдалось каких-либо технических неисправностей.

Истребитель F-35 - самый современный и самый дорогой истребитель американского производства. Это самый масштабный и дорогостоящий проект в военной авиации в мире. Программа рассчитана на 30-40 лет, и производители истребителя планируют продать на международном рынке вооружений более чем 3000 самолетов.

Агентство Рейтер со ссылкой на источники в японских ВВС сообщает, что разбившийся у побережья Японии самолет - первый из собранных на предприятии Mitsubishi Heavy Industries.

Новейшие истребители пятого поколения F-35 начали поступать в силы самообороны Японии в январе 2018 года. Японские власти начали закупать их на замену устаревающих F-4.

После крушения полеты всех 12 самолетов этой модели на базе Мисава приостановлены, сообщил министр Ивайа.

Второе крушение



Это уже вторая катастрофа F-35, который считается самым дорогим и самым современным истребителем в мире на данный момент. Стоимость одного самолета составляет не менее 90 млн долларов.

В сентябре прошлого года истребитель этой модели разбился в США, в штате Южная Каролина.

Буквально в день крушения министерство обороны США объявило о заключении контракта на закупку 141 истребителя этого типа.

В конце мая Израиль впервые в мире применил F-35A на поле боя - предположительно, в воздушной операции в Сирии.

Главной особенностью F-35 разработчики в Lochheed Martin называют его универсальность: он пригоден для использования в ВВС, в морской пехоте и на авианосцах военно-морского флота. Технология "стелс" позволяет истребителю проникать на территорию противника незамеченным для радаров с земли.

Однако проект, ведущую роль в котором играет корпорация Lockheed Martin, критикуют за дороговизну и недостаточную боевую эффективность.

Первый самолет F-35 был выпущен в 2006 году.