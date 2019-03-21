"Все полуавтоматическое оружие, использованное во время террористической атаки в пятницу, 15 марта, будет запрещено", — сказала премьер-министр.
Ардерн рассчитывает, что новые законы о запрете полуавтоматического оружия примут к 11 апреля. После этого, по ее словам, будет запущена программа выкупа такого оружия у граждан, на которую потратят 138 миллионов долларов США.
Сейчас в Новой Зеландии разрешено владеть полуавтоматическими автоматами и винтовками с магазином на не более семи патронов.
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