По его словам, в первый день нового года украинскую границу пересекли в общей сложности 3300 иностранцев. Начало работы новой системы контроля прошло без сбоев, каких-либо конфликтных ситуаций или провокаций, граждане реагируют спокойно, - отметил Слободян.

Потребности нацбезопасности

30 августа 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который в соответствии с решением Совета нацбезопасности (СНБО) страны ввел новые правила для пересечения границы Украины иностранными гражданами и лицами без гражданства. Ужесточение правил, которые вступили в силу 1 января 2018 года, СНБО мотивировал потребностями национальной безопасности. Механизм заработал пока только в киевских международных аэропортах и на пунктах пропуска на украинско-российской границе.

Новые правила предусматривают снятие у въезжающих отпечатков десяти пальцев, а также регистрацию в электронной форме, в ходе которой необходимо указать дату и цели своего приезда. Однако для запуска необходимого электронного ресурса нужно больше времени, поэтому введение этой нормы пока откладывается.