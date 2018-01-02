В первые сутки действия новой системы биометрического контроля в Украину въехали около 1900 граждан России. Об этом сообщает украинское МВД на своей странице в Facebook во вторник, 2 января, со ссылкой на помощника главы Госпогранслужбы страны Олега Слободяна
© RIA/Scanpix

По его словам, в первый день нового года украинскую границу пересекли в общей сложности 3300 иностранцев. Начало работы новой системы контроля прошло без сбоев, каких-либо конфликтных ситуаций или провокаций, граждане реагируют спокойно, - отметил Слободян.

Потребности нацбезопасности

30 августа 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который в соответствии с решением Совета нацбезопасности (СНБО) страны ввел новые правила для пересечения границы Украины иностранными гражданами и лицами без гражданства. Ужесточение правил, которые вступили в силу 1 января 2018 года, СНБО мотивировал потребностями национальной безопасности. Механизм заработал пока только в киевских международных аэропортах и на пунктах пропуска на украинско-российской границе.

Новые правила предусматривают снятие у въезжающих отпечатков десяти пальцев, а также регистрацию в электронной форме, в ходе которой необходимо указать дату и цели своего приезда. Однако для запуска необходимого электронного ресурса нужно больше времени, поэтому введение этой нормы пока откладывается.

Deutsche Welle
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