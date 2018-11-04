Новая Каледония останется в составе Франции

На референдуме большинство избирателей французской заморской территории Новая Каледония высказались против независимости, сообщают местные СМИ. Активность на референдуме была очень высокой.
Emmanuelis Macronas
© Sipa / Scanpix

На референдуме во французском заморском владении Новая Каледония значительное большинство избирателей, как и ожидалось, высказалось против независимости от Франции, сообщают в воскресенье, 4 ноября, местные СМИ со ссылкой на предварительные данные. По результатам подсчета 95 процентов избирательных бюллетеней, против независимости от Франции высказались 56,8 процента участников референдума.

Активность избирателей на референдуме была весьма высокой: в голосовании приняли участие почти 81 процент избирателей, сообщает телевидение Новой Каледонии.

Новая Каледония, расположенная в Тихом океане, имеет статус особого административно-территориального образования Франции. Население этой территории составляет около 270 тысяч человек.

Новая Каледония принадлежит Франции с 1853 года и до сих пор имеет важное геостратегическое значение для Парижа. Кроме того, в Новой Каледонии находится четверть мировых запасов никеля - важного сырья для производства электроники.

Deutsche Welle
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