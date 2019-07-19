Урсула фон дер Ляйен снова выразила уверенность в том, что Кремль "не прощает слабости", и напомнила о необходимости более тесного взаимодействия ЕС и США.
Ursula von der Leyen
© AFP / Scanpix

Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), несколько дней назад избранная на должность председателя Еврокомиссии , подтвердила, что является сторонницей жесткого курса в отношении Москвы. В интервью газете Die Welt, опубликованном в пятницу, 19 июля, фон дер Ляйен высказалась за сохранение санкций, которые ЕС ввел против РФ: "Кремль не прощает слабости. С позиции силы нам следует придерживаться санкций в отношении России". Одновременно с этим Западу необходимо предложить РФ диалог, убеждена экс-министр обороны ФРГ.

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Она выступила в защиту жёсткой политики Брюсселя в отношении Кремля, проводившейся в последние годы. "Мы уже довольно долго наблюдаем враждебное поведение Москвы. Это проявляется как в нарушении международных правил, таком как противозаконная аннексия Крыма, так и в попытках максимально расколоть Европу", - напомнила собеседница Die Welt.

"Демократия - это привилегия"

В то же время Урсула фон дер Ляйен выразила удовлетворение тем, как Запад отреагировал на провокации Москвы. "Мы, европейцы, все более успешны в разоблачении российских кампаний по дезинформации, а также в том, как мы поступаем с кампаниями по продвижению фейков в соцсетях", - указала она. По словам экс-министра, Запад считает "своей привилегией" отвечать на подобные действия демократически - "прозрачно, посредством свободной прессы и открытых дебатов".

Кроме того немецкий политик напомнила о необходимости более тесного взаимодействия ЕС и США. Надеюсь, наши американские друзья не будут забывать, что мы находимся на одной стороне и должны действовать более согласованно, сказала она.

Урсула фон дер Ляйен займет свой новый пост 1 ноября. Она была утверждена Европарламентом во главе Еврокомиссии 16 июля. В ее поддержку высказались 383 депутата, против - 327, воздержались - 22.

Deutsche Welle
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