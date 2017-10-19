"Новая эра": Си Цзиньпин обещает Китаю современный социализм

Стремительный прогресс Китая под социалистическими знаменами показывает, что для других стран есть новый выбор, сказал китайский лидер, выступая на открывшемся в среду съезде Коммунистической партии.

Закрытый для посторонних съезд определит, кто будет формировать путь развития страны в течение следующего срока.

Ожидается, что Си Цзиньпин, который занимался в последнее время консолидацией власти в своих руках, останется во главе партии.

Съезд, который проходит каждые пять лет, закончится во вторник. В нем принимает участие более двух тысяч делегатов. Мероприятие проводится в обстановке усиленных мер безопасности.

Вскоре после окончания съезда, как ожидается, станут известны имена новых членов главного руководящего органа Китая - постоянного комитета Политбюро ЦК Компатрии Китая, который будет "рулить" страной.

Перечисляя в своей трехчасовой речи последние достижения Китая, лидер партии и государства Си сказал, что китайский социализм в эту новую эпоху означает, что Китай теперь стал ведущей силой в мире и играет важную роль в истории человечества.

Китайская модель роста под управлением коммунистов процветает, заметил Си, и дает другим развивающимся странам "новый выбор". В ходе своего выступления Си заявил, что развитие Китая вошло в новую эру, употребив это словосочетание 36 раз.

"Для нас настало время занять центральное место в мире и вносить еще больший вклад в историю человечества", - добавил китайский лидер.

С тех пор как Си пришел к власти в 2002 году, модернизация и реформы в Китае ускорились. Но при этом в стране усилилась авторитарная власть, контроль населения, цензура и аресты адвокатов и активистов.

Анализ: "Подъем уверенности в идеологии"

Кэрри Грейси, редактор Китайской службы Би-би-си

Си Цзиньпин - гораздо более напористый лидер по сравнению с его предшественниками. В своем продолжительном и уверенном выступлении он окинул взором свои первые пять лет пребывания в должности и заключил, что за это время партия достигла невероятных успехов, а международное положение Китая выросло.

Но самым впечатляющим в его речи был посыл об уверенности в правоте идеологии. Недавно партийные медиа рассказывали о кризисе западной демократии в сравнении с силой и единством китайской нации.



Сегодня Си сказал, что не стал бы перенимать иностранные политические системы и что компартия должна противостоять всему, что могло бы подорвать ее власть в Китае.

В своей речи Си Цзиньпин также:

Описал двухступенчатый план для китайской "социалистической модернизации" до 2050 года, которая должна сделать страну более процветающей и прекрасной посредством экологических и экономических реформ;

предупредил об опасности сепаратизма, судя по всему, намекая на движения в Синьцзяне, Тибете и Гонконге и вновь подтвердил позицию правительства о том, что Тайвань является частью Китая;

Сказал, что Китай не будет "закрывать свои двери для остального мира" и пообещал снизить барьеры для иностранных инвесторов;



Он также объявил о мерах по усилению партийной дисциплины, а также затронул тему масштабной антикоррупционной кампании, в рамках которой наказали более миллиона чиновников, сообщают корреспонденты Би-би-си в Пекине.

Пекин украшен приветственными транспарантами и праздничным убранством в честь съезда.

При этом столица Китая находится в режиме повышенныхз мер безопасности. В начале недели на железнодорожных станциях можно было наблюдать длинные очереди из-за дополнительных проверок на транспортных узлах.

Съезд уже отразился на бизнесе: некоторые рестораны, тренажерные залы, ночные клубы и караоке-бары, как передают СМИ, были закрыты по соображениям безопасности.

Режим жесткой экономии, введенный китайским руководством, означает более скромный по сравнению с прежними временами размах проведения съезда. На этой неделе сообщалось, что отели, где остановились делегаты, снизили затраты на излишества - такие как украшения, бесплатные фрукты в номерах и роскошные блюда.

Тем временем государственные СМИ Китая сообщают о планах компартии дополнить конституцию "отчетом о работе" Си Цзинпина или его политическими идеями, что может повысить его до статуса партийных гигантов прошлого, вроде Мао Цзэдуна и Дэна Сяопина.

Некоторые считают, что китайский лидер аккумулирует политическую мощь, превосходящую ту, которой обладал Мао. Как пишет корреспондент Би-би-си Джон Садуорт, за ходом съезда сейчас будут пристально следить именно для того, чтобы понять, насколько много власти сейчас находится в руках одного человека.

Си Цзиньпин ужесточил контроль в партии и китайском обществе, но продолжает пользоваться широкой поддержкой среди простых граждан.