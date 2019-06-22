В ночь на пятницу полиция в Тбилиси применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули для разгона демонстрации в центре города. Участники митинга, требовавшие отставки членов правительства, пытались прорваться во двор здания парламента.

В пятницу стало известно, что спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку в связи с массовыми протестами.

Как написал в своем "Твиттере" общественный деятель Николай Левшиц, в пятницу вечером возле здания парламента собралось очень много людей.



Ранее в пятницу в беседе с Би-би-си Левшиц отметил, что хотя спикер парламента и был отправлен в отставку, этого оказалось недостаточно для окончания протестов.

"Это уже не та мера, которая позволит людям успокоиться, потому что в Грузии таких жестких разгонов [митингов] раньше не было", - отметил он.

Публицист Олег Панфилов пишет, что перед парламентом в Тбилиси собралось больше людей, чем в четверг. По его словам, крупные акции протеста проходят и в других городах Грузии, в том числе в Кутаиси.



Панфилов также отметил в разговоре с Би-би-си, что демонстранты возмущены поведением полиции, которая накануне не предупредила людей об использовании резиновых пуль и слезоточивого газа, хотя должна была это сделать.

В пятницу стало известно, что сотрудники МВД Грузии задержали 70-летнего мужчину за изготовление коктейлей Молотова, которые он якобы собирался использовать на митинге в Тбилиси.

"Правоохранители при обыске двора жилого дома 70-летнего мужчины изъяли 12 бутылок так называемого коктейля Молотова, изготовленного кустарным способом, и материалы, необходимые для их приготовления", - сказал представитель ведомства Мамука Челидзе.

МИД России выпустил сообщение, в котором рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Грузию в целях личной безопасности.

Скандал из-за российского депутата

Протесты вспыхнули после того, как депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов выступил в Тбилиси в рамках сессии Межпарламентской ассамблеи Православия, сидя в кресле спикера грузинского парламента.

Он обратился к делегатам ассамблеи - парламентариям из преимущественно православных стран - на русском языке, что вызвало гнев грузинских политиков и рядовых жителей Грузии.

Оппозиция утверждает, что Гаврилов признает отколовшиеся от Грузии регионы Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и принимал участие в боевых действиях против Грузии в Абхазии, и грузинские власти не должны были пускать его в Грузию. Сам депутат говорит, что участия в боевых действиях не принимал.

В интервью Би-би-си Гаврилов обвинил в случившемся неких радикалов, которые ворвались в зал и сорвали заседание.

"Самое опасное и печальное - что сами руководители Грузии не были готовы к такому. Они планировали устроить праздник, торжественное мероприятие международного уровня. Националисты явно готовились к этому взрыву заранее", - сказал Гаврилов.