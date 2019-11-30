Освобожденный из заключения в России норвежец Фруде Берг заявил, что потребует от правительства своей страны компенсацию за два года пребывания в российской тюрьме. "Я обсудил это со своим адвокатом и очевидно, что счет будет выставлен. Было много лишних расходов, это стало бременем для семьи и, конечно, для меня", - сообщил Берг норвежской медиакомпании NRK в пятницу, 29 ноября
Подданный Норвегии Фруде Берг был задержан в декабре 2017 года в Москве, а в апреле 2019 года приговорен Мосгорсудом к 14 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже. Его освободили в рамках трехстороннего обмена шпионами между Россией, Литвой и Норвегией 15 ноября.
Фруде Берг и спецслужбы: "дружеские услуги по наивности"
По прибытии на родину Берг заявил NRK, что он не шпион, а оказывал "дружеские услуги" спецслужбам "по наивности", поскольку к нему обратились за помощью. Его не уведомили о возможных последствиях этих действий в случае ареста, подчеркнул норвежец. Расходы на проживание в гостинице всегда оплачивали, рассказал Берг, поэтому теперь он намерен добиться компенсации "командировочных расходов" за два года, проведенных в российской тюрьме, на сумму около 100 тысяч долларов. Власти Норвегии никак не комментировали ни одно из заявлений Берга.
По утверждениям следствия в России, норвежец собирал сведения о российских атомных подводных лодках. Он получил данные от сотрудника российского оборонного предприятия, работавшего под контролем спецслужб. Дело рассматривалось в закрытом режиме.
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