Норвегия заявляет, что не выявила повышения радиации после пожара на российской подлодке

"Мы провели проверки и не наблюдаем слишком высокого уровня радиации в этом районе", – заявил директор Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности Перс Странд. По его словам, ведомство видело сообщения российских СМИ о том, что на подлодке произошел взрыв газа.
Ранее российское министерство обороны заявило, что в результате пожара погибли 14 моряков. Российские СМИ сообщают, что речь идет об атомной подлодке, однако официального подтверждения этой информации не поступало.
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