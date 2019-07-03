Норвегия заявляет, что не выявила повышения радиации после пожара на российской подлодке

"Мы провели проверки и не наблюдаем слишком высокого уровня радиации в этом районе", – заявил директор Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности Перс Странд. По его словам, ведомство видело сообщения российских СМИ о том, что на подлодке произошел взрыв газа.

Ранее российское министерство обороны заявило, что в результате пожара погибли 14 моряков. Российские СМИ сообщают, что речь идет об атомной подлодке, однако официального подтверждения этой информации не поступало.