В ноябре прошлого года Норвегия и Финляндия высказали подозрения, что Россия вмешивалась в работу GPS-сигналов перед учениями и во время их проведения. Это вмешательство, возможно, сказалось на навигационных условиях гражданских авиарейсов в Арктике, сообщает Reuters.

В Осло и Хельсинки заявили протест России, но в Москве обвинения были отвергнуты.

Министр обороны Норвегии заявил журналистам в понедельник, 18 марта, что в ответ на просьбу российской стороны представить доказательства, норвежская сторона их представила. Доказательствами стали данные измерений помех при поступлении сигнала. На вопрос, можно ли считать российское вмешательство намеренным, министр ответил, что российские источники помех работали близко к границе и операторы знали, что это затронет территорию по другую сторону границы.