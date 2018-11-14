В министерстве заявили, что "осведомлены относительно того, что помехи (в работе GPS) зафиксированы в период с 16 октября по 7 ноября и что они сгенерированы российскими силами на Кольском полуострове". Также в заявлении норвежского министерства обороны, имеющемся в распоряжении AP, говорится, что "МИД Норвегии ранее обозначил этот вопрос перед российской стороной".

Информагентство отмечает, что сбой сигнала GPS, предположительно, не привел к инцидентам. Однако помехи были настолько серьезными, что летчики НАТО во время выполнения заданий получали лишь слабый сигнал GPS, а в некоторых случаях он вообще отсутствовал, пишет Dagbladet. Но на безопасность полетов это не влияло, утверждают военные, поскольку летчики также используют наземную систему навигации.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя ситуацию, заявил, что "методы атак в киберпространстве, электронные методы используются все чаще и чаще", и что Североатлантический альянс "подходит к этим вопросам со всей серьезностью", передает "Интерфакс".

Ранее премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что в стране будет проведено расследование о возможном вмешательстве России в работу спутниковых навигационных систем GPS в Лапландии во время недавних военных учений НАТО в Норвегии. По словам Сипиля, "целью вмешательства было продемонстрировать способность к подобным действиям".

9 ноября портал телерадиовещания Yle сообщал, что в Лапландии нарушена работа GPS. Военные Финляндии предупредили Центр авианавигации страны о вмешательстве в работу GPS. Предупреждение касалось финляндских территорий от северных районов Рованиеми до норвежской границы и от местности восточнее Киттиля до российской границы.

Норвежский новостной портал Barents Observer в начале ноября сообщал, что авиационные власти Норвегии предупреждали о потере сигнала GPS в районах учений НАТО Trident Juncture и возле границ России в конце октября, когда эти учения начались. А 2 ноября это же издание сообщило, что в норвежском фюльке (области) Финнмарк у пассажирского самолета в полете отказала система GPS. В тот момент воздушное судно находилось недалеко от российской границы и аэропорта Киркенес. Тогда же сообщалось, что сбой в работе GPS все-таки сказывается на безопасности полетов: сам по себе сбой в работе одной из навигационных систем не критичен, но если возникнут проблемы и с резервной системой, самолет может "ослепнуть".

Учения НАТО стартовали 25 октября. В маневрах на территории Норвегии, в Балтийском море и Северной Атлантике, а также в воздушном пространстве Швеции и Финляндии принимали участие военнослужащие из 32 стран, включая украинцев, финнов и шведов. При этом Украина, Финляндия и Швеция не входят в военный блок НАТО, но после присоединения украинского Крыма к России в 2014 году скандинавские страны всерьез опасаются за свой суверенитет.

В активной фазе учений были задействованы 50 тысяч военных, 10 тыс. боевых машин, 250 самолетов и вертолетов, 65 кораблей. Со стороны США в маневрах участвовала самая крупная военная группировка - 14 тысяч военнослужащих.

После активной фазы учений, которая завершилась 7 ноября, последуют командно-штабные учения (14-23 ноября). В рамках учений будет проверена способность альянса по переброске подкреплений на территорию союзника из США и Европы, а также готовность сил быстрого реагирования НАТО. По мнению экспертов, масштаб учений - очередной признак усиления недоверия в отношениях Москвы со столицами стран НАТО.

Крупномасштабные учения стали зеркальным ответом на сентябрьские российские учения "Восток-2018" - в тех самых масштабных в современной истории РФ военных учениях приняли участие 300 тысяч военнослужащих, 36 тысяч танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты, более 1000 самолетов и вертолетов и около 100 кораблей.

12 ноября в Кремле заявили, что им ничего не известно о якобы имевшем место вмешательстве РФ в работу спутниковых навигационных систем GPS во время учений НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"). "Нам ничего не известно (о том), что РФ может иметь какое-то отношение к (сбою в) работе систем GPS. Об этом нужно спрашивать экспертов или министерство обороны", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также добавил: "Существует тенденция обвинять РФ во всех смертных и иных грехах. Как правило, эти обвинения не имеют под собой оснований". Очевидно, Песков тем самым намекнул на дело об отравлении Скрипалей, сбитый в небе Украины малайзийский Boeing, приписанные России попытки вмешательства в демократические процессы в ряде западных стран и т.д.