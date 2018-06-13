В случае положительного решения численность отряда достигнет 700 человек. В 2017 году в Норвегию прибыли 330 морских пехотинцев из США, что вызвало недовольство российской стороны.
Норвежское правительство хочет, чтобы солдаты расположились на севере страны, ближе к границе с РФ. Кроме того, в Осло намерены увеличить продолжительность военной миссии с нынешних шести месяцев до пяти лет. "Защита Норвегии зависит от поддержки наших партнеров по НАТО, как это происходит в большинстве стран альянса", — подчеркнул министр обороны Норвегии Франк Бакке-Енсен.
Российское посольство в Осло пока не прокомментировало инициативу норвежской стороны. Ранее, чтобы успокоить Москву, Норвегия обязалась не впускать иностранные войска в страну, если на нее не напали.
Ранее девять стран НАТО, включая Болгарию, Венгрию и Польшу, попросили руководство альянса поднять вопрос об увеличении военного присутствия в их регионе. Со времени конфликта на востоке Украины и аннексии Крыма Россией НАТО неоднократно прибегала к военному присутствию в регионе. Норвегия является членом НАТО с 1949 года.
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