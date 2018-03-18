"Норвегия не признаёт российские президентские выборы в Крыму. Норвегия продолжает поддерживать политику Евросоюза по непризнанию (Крыма российской территорией)", — указывает МИД. Сообщение сопровождает хэштег "#CrimeaIsUkraine".
Крым стал российским по итогам стремительно организованного референдума весной 2014 года.
Нынешние выборы президента России — первые для властей и ставших россиянами жителей полуострова.
Легитимизации выборов здесь уделено особое внимание. Государственные агентства ТАСС и РИА "Новости" на протяжении дня транслировали заявления приглашенных освещать голосование международных наблюдателей, которые заявляют о том, что все организовано должным образом.
"Мы были в трех пунктах (на трех избирательных участках). Никаких нарушений не видели нигде, все делается профессионально и порядочно", - сказал журналистам наблюдатель из Швеции Даниель Кристофер Валландер.
По данным избиркома, в Крыму работает 43 международных наблюдателя из 20 стран, в том числе США, Великобритании, Украины, Франции, Италии и ряда других. Большинство из них работают в Ялте, Севастополе и Симферополе,
Выборы президента РФ в Крыму проходят впервые, в республике открылись 1206 избирательных участков, где смогут проголосовать около 1,5 млн избирателей. По данным на 12:00 по Москве, по Крыму проголосовали 506,2 тыс. избирателей или 33,81%.
ABC: Скрипаля отравили через вентиляцию его BMW (13)
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия...
Джонсон: "У нас есть свидетельства накопления Россией запасов "Новичка" (8)
В понедельник в Лондон прибудет группа международных...
Норвегия объявила о непризнании выборов в Крыму (10)
МИД Норвегии сообщил, что страна не признает результаты...
Делом Скрипаля займутся эксперты по химоружию (9)
Специалисты Организации по запрещению химического...
Британский парламент предлагает перенести "Брекзит" (3)
Если Лондону и Брюсселю не удастся договориться по...
TOP новостей
На покупку жилья семьям обещают до 26 000 евро – кто их получит? (24)
Если вы планируете покупать квартиру или строить дом,...
В России проходят выборы президента: явка чуть менее 60% (510)
Голосование на выборах президента началось в 9 утра по...
Президентские выборы в РФ: как повышают активность избирателей (16)
Мы участвуем, но побеждать не собираемся. Такое мнение...
На взморье вернулось наводнение: уровень воды на дороге Шилуте-Русне около 1 м (3)
18 марта уровень воды на дороге Шилуте-Русне превысил 80...
Профессор Мажилис возмущен: нечестно брать плату с тех, кто приходит посмотреть на Акт (43)
Профессор университета им. Витаутаса Великого Людас...