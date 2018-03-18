"Норвегия не признаёт российские президентские выборы в Крыму. Норвегия продолжает поддерживать политику Евросоюза по непризнанию (Крыма российской территорией)", — указывает МИД. Сообщение сопровождает хэштег "#CrimeaIsUkraine".

Крым стал российским по итогам стремительно организованного референдума весной 2014 года.

Нынешние выборы президента России — первые для властей и ставших россиянами жителей полуострова.

Легитимизации выборов здесь уделено особое внимание. Государственные агентства ТАСС и РИА "Новости" на протяжении дня транслировали заявления приглашенных освещать голосование международных наблюдателей, которые заявляют о том, что все организовано должным образом.

"Мы были в трех пунктах (на трех избирательных участках). Никаких нарушений не видели нигде, все делается профессионально и порядочно", - сказал журналистам наблюдатель из Швеции Даниель Кристофер Валландер.

По данным избиркома, в Крыму работает 43 международных наблюдателя из 20 стран, в том числе США, Великобритании, Украины, Франции, Италии и ряда других. Большинство из них работают в Ялте, Севастополе и Симферополе,

Выборы президента РФ в Крыму проходят впервые, в республике открылись 1206 избирательных участков, где смогут проголосовать около 1,5 млн избирателей. По данным на 12:00 по Москве, по Крыму проголосовали 506,2 тыс. избирателей или 33,81%.