Члены российского байкерского клуба "Ночные волки", совершающие мотопробег по Европе, прибыли в понедельник в Прагу. По сообщению информагентства ЧТК, мотоциклисты направились на пражское Ольшанское кладбище, чтобы почтить память советских воинов, павших во время Второй мировой войны. В церемонии принял участие депутат от партии социал-демократов Ярослав Фолдына и бывший депутат от компартии Марта Семелова, пишет "Радио Прага".
© Фото с сайта "Белорусских новостей"

У ворот кладбища "Ночных волков" встретили демонстранты, которые держали в руках флаги ЕС, США и НАТО. Протестующие развернули над стеной кладбища транспарант с напоминанием о союзе Сталина с Гитлером в начале Второй мировой войны и пакте Молотова-Риббентропа. Группы оппонентов отделяла друг от друга полиция.

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Как известно, мотопробег совершается при поддержке официальных российских властей, причем сами байкеры известны своими крайне националистическими взглядами. Их мотоциклы "увенчаны" флагами России, СССР, Чехии, а также непризнанных сепаратистских территорий на востоке Украины.

Вождь "волков" Александр Залдостанов из-за открытой поддержки аннексии Россией Крыма фигурирует в санкционном списке США и ЕС. Из Чехии байкеры намерены отправиться в Германию, конечным пунктом их следования является Берлин.

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