У ворот кладбища "Ночных волков" встретили демонстранты, которые держали в руках флаги ЕС, США и НАТО. Протестующие развернули над стеной кладбища транспарант с напоминанием о союзе Сталина с Гитлером в начале Второй мировой войны и пакте Молотова-Риббентропа. Группы оппонентов отделяла друг от друга полиция.

Как известно, мотопробег совершается при поддержке официальных российских властей, причем сами байкеры известны своими крайне националистическими взглядами. Их мотоциклы "увенчаны" флагами России, СССР, Чехии, а также непризнанных сепаратистских территорий на востоке Украины.

Вождь "волков" Александр Залдостанов из-за открытой поддержки аннексии Россией Крыма фигурирует в санкционном списке США и ЕС. Из Чехии байкеры намерены отправиться в Германию, конечным пунктом их следования является Берлин.