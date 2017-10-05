В заявлении Шведской академии говорится, что обладающие большой эмоциональной силой романы Исигуро раскрыли бездну "под нашей иллюзорной связью с миром".
У Нобелевской премии по литературе не существует открытого списка номинантов, поэтому основное внимание перед вручением приковано к букмекерским ставкам.
В этом году список фаворитов, по мнению букмекеров выглядел так: первом месте кенийский писатель Нгуги Ва Тхионго, на втором - японец Харуки Мураками. Также высоко оценивались шансы на получении премии Маргарет Этвуд, роман которой "Рассказ служанки" недавно был экранизирован.
Нобелевская премия по литературе вручается с 1901 года. В прошлом году лауреатом премии стал американский поэт и музыкант Боб Дилан. В 2015-м премию получила белорусская писательница Светлана Алексиевич. Она стала 14-й женщиной-лауреатом за всю историю премии.
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