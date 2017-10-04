Ученые получили Нобелевскую премию "за разработку криоэлектронной микроскопии высокого разрешения для определения структуры биомолекул в растворе".
Список кандидатов на получение Нобелевской премии держится в секрете, однако компания Clarivate Analytics предсказывала, что среди возможных лауреатов в области химии в 2017 году может оказаться и российский ученый Георгий Шульпин. Ему прочили премию "за критически важный вклад в реакции C-H функционализации".
В 2016 году премию в области химии отдали Жан-Пьеру Соважу, Бернарду Феринге и Фрезеру Стоддарту "за проектирование и синтез молекулярных машин".
Нобелевская неделя началась в понедельник с вручения премии по медицине. Она досталась американским ученым, которые открыли молекулярные механизмы, контролирующие так называемые циркадные ритмы - "биологические часы" внутри живых организмов, подстраивающие наши физиологические процессы под время дня.
Во вторник были объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике. Ее получили американские ученые Райнер Вайсс, Берри Бэриш и Кип Торн за решающий вклад в детектор LIGO и за наблюдения гравитационных волн.
Нобелевская премия по химии вручается с 1901 года. Всего с тех пор Нобелевским комитетом было присуждено 109 наград в области химии, в том числе четырем женщинам. В 1911 году премию присудили Марии Склодовской-Кюри за "открытие элементов радия и полония, выделение радия и изучение природы и соединений этого замечательного элемента", а в 1935 году эту же премию получила ее дочь Ирен Жолио-Кюри совместно со своим супругом.
Церемония вручения Нобелевской премии традиционно проходит в столице Швеции в годовщину смерти Альфреда Нобеля - 10 декабря. В 2017 году размер премии составит 9 млн шведских крон, что эквивалентно примерно 1,1 млн долларов.
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