The 2019 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino “for the development of lithium-ion batteries.” pic.twitter.com/LUKTeFhUbg— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2019
В прошлом году лауреатами Нобеля стали трое ученых из США и Британии: исследовательница из Калифорнийского технологического института Фрэнсис Арнольд, профессор Университета Миссури Джордж Смит и почетный сотрудник лаборатории молекулярной биологии в Кембридже сэр Грегори Винтер - за изобретение способа "направлять эволюцию" и создавать новые ферменты и антитела.
Эти исследования уже используются на практике в производстве новых лекарств и экологического топлива.
Химия была близка Альфреду Нобелю - как известно, прекрасно разбиравшемуся во взрывчатых веществах, - и он вписал химию в свое завещание на второе место после физики.
И как ни странно, именно химики чаще других ученых - нобелевских лауреатов оказывались тесно связаны с политикой.
Двоим немецким химикам Гитлер запретил получать Нобелевскую премию в конце 1930-х годов.
Когда Нобель встречается с Лениным
Лишь два человека в мире имели звание нобелевского лауреата одновременно в двух разных областях, и оба проявили себя в химии: Мария Склодовская-Кюри и Лайнус Карл Полинг.
Знаменитая Мария Кюри, первая изучившая феномен радиоактивности, в 1903 году получила Нобеля по физике, а в 1911 - по химии.
Американский биохимик Лайнус Полинг в 1954 году получил самую престижную научную премию за исследование химической связи - притяжения между атомами, ионами и молекулами, благодаря которому формируются устойчивые молекулы химических веществ.
А уже восемь лет спустя Полинг удостоился Нобелевской премии уже как борец за мир.
Выступления ученого против испытаний ядерного оружия и против войны в целом плохо воспринимались американским правительством: его пытались лишить права выезда за границу и называли коммунистическим агентом.
Помимо Нобелевской премии мира участник движения ученых против ядерного оружия, подписант манифеста Альберта Эйнштейна и Бертрана Рассела и многих других петиций Лайнус Карл Полинг был удостоен и Ленинской премии за укрепление мира (до 1956 премия называлась Сталинской).
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