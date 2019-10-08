Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в космологии и революцию в астрономии

В Стокгольме названы имена лауреатов премии по физике. Ими стали канадско-американский физик Джеймс Пиблз из Принстонского университета, работающий в области теоретической космологии, а также швейцарские астрономы Майкл Мэджор и Дидье Кело из Женевского университета, сообщил во вторник, 8 октября, Нобелевский комитет.
При этом половина премии досталась Джеймсу Пиблзу "за теоретические открытия в физической космологии", другая половина - Майклу Мэджору и Дидье Кело "за открытие экзопланеты, вращающейвся вокруг звезды солнечного типа", после чего были открыты более 4 тысяч экзопланет, указал Нобелевский комитет.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2019
The 2019 #NobelPrize in Physics has been awarded with one half to James Peebles “for theoretical discoveries in physical cosmology” and the other half jointly to Michel Mayor and Didier Queloz “for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star.” pic.twitter.com/BwwMTwtRFv
Накануне объявлены лауреаты Нобелевской премии в области физиологии и медицины, ими стали американец Уильям Кейлин-мл., британец Питер Рэтклифф и американец Грегг Семенза за исследование "молекулярного механизма, регулирующего активность генов в ответ на различные уровни кислорода".
Нобелевскую премию по физике 2018 года разделили ученые Артур Ашкин (США), Жерар Муру (Франция) и Донна Стриклэнд (Канада), награжденные за "новаторские изобретения в области лазерной физики".
Размер премии - 9 миллионов крон
9 октября станут известны имена лауреатов Нобелевской премии по химии, 10 октября - по литературе. В последний день "нобелевской недели" станет известно имя лауреата премии мира, одной из фавориток в этой категории считается шведская экологическая активистка Грета Тунберг.
Размер Нобелевской премии, как и в предыдущие два года, составит 9 миллионов шведских крон (в пересчете около 830 тысяч евро). Вручение наград, по традиции, состоится в Стокгольме и Осло в день смерти Альфреда Нобеля 10 декабря.
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