Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в космологии и революцию в астрономии

В Стокгольме названы имена лауреатов премии по физике. Ими стали канадско-американский физик Джеймс Пиблз из Принстонского университета, работающий в области теоретической космологии, а также швейцарские астрономы Майкл Мэджор и Дидье Кело из Женевского университета, сообщил во вторник, 8 октября, Нобелевский комитет.

При этом половина премии досталась Джеймсу Пиблзу "за теоретические открытия в физической космологии", другая половина - Майклу Мэджору и Дидье Кело "за открытие экзопланеты, вращающейвся вокруг звезды солнечного типа", после чего были открыты более 4 тысяч экзопланет, указал Нобелевский комитет.

The 2019 #NobelPrize in Physics has been awarded with one half to James Peebles “for theoretical discoveries in physical cosmology” and the other half jointly to Michel Mayor and Didier Queloz “for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star.” pic.twitter.com/BwwMTwtRFv