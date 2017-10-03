Все трое ученых являются членами LIGO/VIRGO Collaboration. Одна половина премии присуждается профессору Вайссу, вторая - профессорам Бэрришу и Торну вместе.

Ученые получили Нобелевскую премию за внушительный вклад в работу детектора LIGO за наблюдения за гравитационными волнами.

LIGO - лазерный интерферометр гравитационно-волновой обсерватории. И Бэриш, и Вайсс стояли у истоков образования проекта LIGO. Virgo также является интерферометром и принадлежит EGO - Европейской гравитационной обсерватории.

В прошлом году лауреатами Нобелевской премии по физике стали британские ученые Дэвид Таулесс, Майкл Костерлитц и Дункан Халдейн. Они были награждены за за теоретические открытия топологических фазовых переходов и топологических фаз материи.

Список лауреатов Нобелевской премии держится в строгой тайне, однако в этом году российские СМИ называли одним из претендентов на эту премию в области физики российского астрофизика Рашида Сюняева.

Нобелевская неделя началась накануне с вручения премии по медицине. Она досталась американским ученым Джеффри Холлу, Майклу Розбашу и Майклу Янгу. Они открыли молекулярные механизмы, которые контролируют так называемые циркадные ритмы - "биологические часы" внутри живых организмов, подстраивающие наши физиологические процессы под время дня.

Нобелевская премия по физике была учреждена по воле шведского ученого Альфреда Нобеля и присуждается с 1901 года. Первым премию по физике получил Вильгельм Рентген за "открытие замечательных лучей, названных впоследствии в его честь".

110 Нобелевских премий по физике было присуждено с 1901 года по 2016 год, среди них лишь две были достались женщинам. Церемония вручения по традиции проходит в Стокгольме 10 декабря - в годовщину смерти Нобеля.