Лауреатами премии стали Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер.

Нобелевский комитет счел, что исследования этих экономистов улучшили способы борьбы с бедностью. «Благодаря одному из их исследований более пяти миллионов детей в Индии получили возможность корректирующего обучения в школах», — говорится в твиттере комитета.

Их подход, в частности, позволяет разбить проблему бедности на более мелкие.

