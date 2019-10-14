Нобелевскую премию по экономике присудили за экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью, говорится в твиттере Нобелевского комитета.
Nobelio ekonomikos premija
© Organizatorių nuotr.

Лауреатами премии стали Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер.

Нобелевский комитет счел, что исследования этих экономистов улучшили способы борьбы с бедностью. «Благодаря одному из их исследований более пяти миллионов детей в Индии получили возможность корректирующего обучения в школах», — говорится в твиттере комитета.

Их подход, в частности, позволяет разбить проблему бедности на более мелкие.

«Лауреаты премии [по экономике] этого года представили новый подход к получению надежных решений для борьбы с глобальной бедностью. Он разделяет проблему на более мелкие и более управляемые вопросы, например, меры по эффективному улучшению здоровья детей», — подчеркивается в твиттере.

На прошлой неделе Нобелевский комитет присудил премии по медицине, физике, химии и литературе. Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии за урегулирование пограничного конфликта с Эритреей.

Телеканал "Дождь"
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