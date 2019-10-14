Лауреатами премии стали Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер.
Нобелевский комитет счел, что исследования этих экономистов улучшили способы борьбы с бедностью. «Благодаря одному из их исследований более пяти миллионов детей в Индии получили возможность корректирующего обучения в школах», — говорится в твиттере комитета.
Их подход, в частности, позволяет разбить проблему бедности на более мелкие.
This year’s Laureates have introduced a new approach to obtaining reliable answers about the best ways to fight global poverty. It divides this issue into smaller, more manageable questions – for example, the most effective interventions for improving child health.#NobelPrize pic.twitter.com/faQTTZhJqI— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 14, 2019
«Лауреаты премии [по экономике] этого года представили новый подход к получению надежных решений для борьбы с глобальной бедностью. Он разделяет проблему на более мелкие и более управляемые вопросы, например, меры по эффективному улучшению здоровья детей», — подчеркивается в твиттере.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 14, 2019
The 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer “for their experimental approach to alleviating global poverty.”#NobelPrize pic.twitter.com/SuJfPoRe2N
На прошлой неделе Нобелевский комитет присудил премии по медицине, физике, химии и литературе. Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии за урегулирование пограничного конфликта с Эритреей.
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