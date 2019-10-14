Лауреатами премии стали Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер.

Нобелевский комитет счел, что исследования этих экономистов улучшили способы борьбы с бедностью. «Благодаря одному из их исследований более пяти миллионов детей в Индии получили возможность корректирующего обучения в школах», — говорится в твиттере комитета.

Их подход, в частности, позволяет разбить проблему бедности на более мелкие.

«Лауреаты премии [по экономике] этого года представили новый подход к получению надежных решений для борьбы с глобальной бедностью. Он разделяет проблему на более мелкие и более управляемые вопросы, например, меры по эффективному улучшению здоровья детей», — подчеркивается в твиттере.

BREAKING NEWS:

The 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer “for their experimental approach to alleviating global poverty.”#NobelPrize pic.twitter.com/SuJfPoRe2N — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 14, 2019

На прошлой неделе Нобелевский комитет присудил премии по медицине, физике, химии и литературе. Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии за урегулирование пограничного конфликта с Эритреей.