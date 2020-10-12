В прошлом году премию получили Майкл Кремер из Гарварда и супруги Эстер Дюфло и Абхиджит Банерджи из Массачусетского технологического института. Они разработали новый подход к поиску рецептов борьбы с бедностью.
Нобелевская премия по экономике - не совсем Нобелевская. Официально она называется премией Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. В 1968 году в честь своего 300-летия центральный банк Швеции Sveriges Riksbank пожертвовал Нобелевскому фонду крупную сумму денег на то, чтобы учредить еще одну премию - по экономической науке.
Лауреата экономической премии выбирает Шведская академия наук. Она руководствуется теми же правилами, что и при награждении выдающихся работ в других научных дисциплинах.
Вручение Нобелевских премий состоится 10 декабря, но в нынешнем году из-за пандемии коронавируса формат церемонии изменен.
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