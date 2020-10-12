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Шведская академия объявила имя лауреата Нобелевской премии в области экономики 2020 года. Премия достанется американским экономистам Полу Милгрому и Роберту Уилсону за разработку теории аукционов.
Alfredo Nobelio biustas
Alfredo Nobelio biustas
© AFP / Scanpix

В прошлом году премию получили Майкл Кремер из Гарварда и супруги Эстер Дюфло и Абхиджит Банерджи из Массачусетского технологического института. Они разработали новый подход к поиску рецептов борьбы с бедностью.

Нобелевская премия по экономике - не совсем Нобелевская. Официально она называется премией Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. В 1968 году в честь своего 300-летия центральный банк Швеции Sveriges Riksbank пожертвовал Нобелевскому фонду крупную сумму денег на то, чтобы учредить еще одну премию - по экономической науке.

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Лауреата экономической премии выбирает Шведская академия наук. Она руководствуется теми же правилами, что и при награждении выдающихся работ в других научных дисциплинах.

Вручение Нобелевских премий состоится 10 декабря, но в нынешнем году из-за пандемии коронавируса формат церемонии изменен.

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