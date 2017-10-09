Нобелевскую премию по экономике дали за исследования поведенческой экономики

72-летний профессор Чикагского университета удостоен награды за исследования в области поведенческой экономики, сообщила в понедельник, 9 октября, Шведская королевская академия наук в Стокгольме.

Талер объяснил поведение инвесторов

Изучая такие черты характера, как ограниченная рациональность и недостаток самоконтроля, а также социально обусловленные предпочтения, Талер показал, как они влияют на принятие решений конкретного человека и рыночную конъюнктуру, говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте Нобелевской премии.

Ученый, в частности, описал, каким образом люди принимают те или финансовые решения.

Талер является одним из создателей такого направления финансовой науки, как поведенческие финансы. Оно объясняет, каким образом ограничения человеческого мышления влияют на поведение инвесторов и, соответственно, финансовые рынки. Так, по мнению Талера, принятие решений на рынке нередко зависит от настроения и эмоций инвесторов, пишет газета "Ведомости". Например, от того, голоден человек или сыт, или от того, какая за окном погода.

"Вклад Ричарда Талера стал связующим звеном между экономическим и психологическим анализом индивидуального принятия решений, - указано в пресс-релизе. - Результаты его эмпирических исследований и теоретические выводы сыграли важную роль в создании новой и быстро расширяющейся сферы поведенческой экономики".

Премию вручат 10 декабря

Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля учреждена в 1968 году Банком Швеции и присуждается с 1969 года. Ее размер составляет 8 миллионов шведских крон (в пересчете - около 840 тысяч евро).

Церемония награждения нобелевских лауреатов пройдет по традиции 10 декабря - в день смерти основателя премии, шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896). Пять премий - в сфере физиологии (медицины), физики, химии и литературы и экономики - будут вручены в Стокгольме. Премия мира, согласно завещанию Нобеля, будет вручена в Осло 10 декабря.

В 2016 году премия по экономике была вручена профессору Гарвардского университета Оливеру Харту и профессору Массачусетского технологического университета Бенгту Хольмстрёму - за вклад в развитие теории контрактов.