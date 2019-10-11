Нобелевской премии мира удостоился премьер-министр Эфиопии

На премию мира в этом году претендовали более 200 человек и 85 организаций. Полный список, по традиции, держался в секрете.
Эксперты называли в числе фаворитов молодежных активисток Ильвад Эльман из Сомали и Хаджер Шариф из Ливии, а также активиста из Гонконга Натану Лау. Также в числе кандидатов неоднократно упоминалась экоактивистка из Швеции Грета Тунберг.
Премия, согласно завещанию Альфреда Нобеля, присуждается лицу, "добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания".
В прошлом году награды удостоились хирург из Конго Дени Муквеге и правозащитница Надя Мурад.
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