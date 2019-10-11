Нобелевской премии мира удостоился премьер-министр Эфиопии

Норвежский нобелевский комитет назвал лауреата Нобелевской премии мира за 2019 год. Им стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али.
Nobelio premija
© AFP / Scanpix

На премию мира в этом году претендовали более 200 человек и 85 организаций. Полный список, по традиции, держался в секрете.

Эксперты называли в числе фаворитов молодежных активисток Ильвад Эльман из Сомали и Хаджер Шариф из Ливии, а также активиста из Гонконга Натану Лау. Также в числе кандидатов неоднократно упоминалась экоактивистка из Швеции Грета Тунберг.

Премия, согласно завещанию Альфреда Нобеля, присуждается лицу, "добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания".

В прошлом году награды удостоились хирург из Конго Дени Муквеге и правозащитница Надя Мурад.

Nobelio taikos premijos laureatai Denisas Mukwege ir Nadia Murad
Nobelio taikos premijos laureatai Denisas Mukwege ir Nadia Murad
© Reuters / Scanpix
"Голос Америки"
Статьи по теме:

Нобелевские премии по литературе присуждены Ольге Токарчук и Петеру Хандке (1)

Нобелевский комитет назвал лауреатов премии по...

Нобелевскую премию по химии 2019 года дали за литий-ионные батареи (1)

Нобелевская премия по химии за 2019 год присуждена Джону...

Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в космологии и революцию в астрономии

Лауреатами премии по физике стали работающий в США...

Нобелевская премия присуждена за исследования реакций клеток на доступность кислорода (1)

Нобелевская премия по медицине присуждена Уильяму...

"Как вы смеете!": 16-летняя шведка произнесла речь с трибуны саммита ООН (33)

Еще год назад о Грете Тунберг не знал почти никто....

"Гуру апокалипсиса": за что критикуют экоактивистку Грету Тунберг (18)

Грета Тунберг вместе с 15 другими детьми из 12 стран...

В мире

Франция заблокирует переговоры о вступлении в ЕС Северной Македонии и Албании

В Париже считают недостаточным прогресс Скопье и...

SpaceX надеется начать транспортировку астронавтов на МКС уже в следующем году (1)

Компания SpaceX может отправить американских...

Bloomberg

В Конго разбился самолет: на борту были россияне и сотрудники администрации президента Чисекеди

Утром 11 октября в Демократической Республике Конго...

Неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра в Манчестере (1)

Вооруженный ножом неизвестный напал на посетителей...

Нобелевской премии мира удостоился премьер-министр Эфиопии

Норвежский нобелевский комитет назвал лауреата...

TOP новостей

Astravo atominė elektrinė

Белорусы впустили журналистов на Островецкую АЭС, но, услышав вопросы, предложили ехать в Литву (157)

До запланированного запуска первого блока Белорусской...

Ландсбергис: мы хотим угодить тому, кто поставил нам на стол грязные от навоза бoтинки (108)

Первый фактический руководитель независимой Литвы...

Трагедия в Паневежисе: врачи скорой предложили умирающему ехать к врачу самому (22)

Неделю назад скончался 66-летний житель Мажейкяй. Члены...

Предупреждение об опасности: на взморье разыграется ветер, пойдет дождь

В пятницу после обеда клайпедчане получили уведомления...

В суд передано дело торговцев, продавших автомобили за 1,7 млн. евро (2)

В суд передано дело утенских торговцев, которые...