Нобелевские премии по литературе присуждены Ольге Токарчук и Петеру Хандке

После перерыва в один год Нобелевский комитет назвал сразу двух лауреатов премии в области литературы. Награда за 2018 год будет вручена польской писательнице Ольге Токарчук, за 2019 год - австрийцу Петеру Хандке. Об этом в четверг, 10 октября, заявил Нобелевский комитет в Стокгольме.

BREAKING NEWS:

The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB