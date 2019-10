В Стокгольме назвали лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины за 2019 год. Ими стали американец Уильям Кейлин-мл., британец Питер Рэдклифф и американец Грегг Семенза за исследование того, "как клетки чувствуют доступность кислорода и адаптируются к нему". Об этом Нобелевский комитет сообщил в понедельник, 7 октября.

Ученые "определили молекулярный механизм, регулирующий активность генов в ответ на различные уровни кислорода", говорится в заявлении Королевского Каролинского медико-хирургический институт Стокгольма.

Oxygen sensing is central to a large number of diseases. The discoveries made by this year’s #NobelPrize laureates have fundamental importance for physiology and have paved the way for promising new strategies to fight anaemia, cancer and many other diseases. pic.twitter.com/I7oecTXHGX