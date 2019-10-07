Нобелевская премия присуждена за исследования реакций клеток на доступность кислорода

Нобелевская премия по медицине присуждена Уильяму Кейлину, Питеру Рэдклиффу и Греггу Семензе за исследования реакций клеток на доступность кислорода.
Medicinos Nobelio premijos laureatai
© AFP / Scanpix

В Стокгольме назвали лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины за 2019 год. Ими стали американец Уильям Кейлин-мл., британец Питер Рэдклифф и американец Грегг Семенза за исследование того, "как клетки чувствуют доступность кислорода и адаптируются к нему". Об этом Нобелевский комитет сообщил в понедельник, 7 октября.

Ученые "определили молекулярный механизм, регулирующий активность генов в ответ на различные уровни кислорода", говорится в заявлении Королевского Каролинского медико-хирургический институт Стокгольма.


В 2018 году Нобелевскую премию по медицине получили американец Джеймс Эллисон и японец Тасуку Хондзе за открытие имуннотерапии раковых опухолей, которая проводится путем ингибирования отрицательной иммунной регуляции. Годом ранее лауреатами стали ученые из США Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг, исследовавшие механизмы функционирования биологических часов человека, животных и растений.

Размер премии вновь составляет 9 миллионов крон


Премию в области физиологии и медицины присуждает Королевский Каролинский медико-хирургический институт Стокгольма, в его Нобелевскую ассамблею входит 50 человек. В общей сложности Нобелевская премия по медицине вручалась 109 раз, ее лауреатами до 2018 года включительно становились 216 человек, из них лишь 12 женщин.

8 октября Нобелевский комитет назовет лауреатов премии по физике, 9 октября — по химии, 10 октября — по литературе. В последний день "нобелевской недели" станет известно имя лауреата премии мира, одной из фавориток в этой категории считается шведская экологическая активистка Грета Тунберг.

Размер Нобелевской премии, как и в предыдущие два года, составит 9 миллионов шведских крон (в пересчете около 830 тысяч евро). Вручение наград, по традиции, состоится в Стокгольме и Осло в день смерти Альфреда Нобеля 10 декабря.

Deutsche Welle

В мире

Нобелевская премия присуждена за исследования реакций клеток на доступность кислорода

Нобелевская премия по медицине присуждена Уильяму...

Второй осведомитель дал показания о разговоре Трампа с Зеленским. Из-за него президенту США грозит импичмент (2)

Еще один осведомитель рассказал разведке США о...

Джонсон: Лондон не останется в ЕС после 31 октября (3)

Приложить усилия и все-таки достичь договора по...

Масштабнее, чем в 2015: немецкий министр предупредил о новой массовой волне беженцев в Европу (5)

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер предупредил о...

Три больницы в Алабаме закрылись из-за кибератаки. За ней могут стоять русские хакеры (7)

Три больницы в американском штате Алабама закрылись...

TOP новостей

Появится не только налог на автомобили: налог на недвижимость в Литве будут платить тысячи новых владельцев (30)

Минфин Литвы объявил о подготовке новых налогов и...

Lėktuvų stebėjimas Lėktuvų stebėjimas

На дачах под Вильнюсом люди собираются, чтобы наблюдать за самолетами (2)

На дачах в Салининкай есть тайное местечко, где люди...

Крупнейшие лесовладельцы в Литве: скандинавы обошли ограничение (46)

В Литве насчитывается почти 250 000 владельцев леса, в...

Петицию против налога на автомобили подписали 45 000 человек  появилось предложение увеличить налог (43)

В интернете петицию, адресованную парламенту Литвы ,...

Белорусский интеллектуал в Вильнюсе: чтобы понять Лукашенко, надо понимать Сталина (47)

"Александр Лукашенко оценивает западных политиков так,...