Нобелевская премия мира присуждена движению за ядерное разоружение

Организация награждена "за работу по привлечению внимания к катастрофическим последствиям любого использования ядерного оружия", а также "за ее революционные усилия по достижению законодательного запрета такого оружия", говорится в заявлении.

Движение ICAN было учреждено в 2007 году в Вене на конференции стран и организаций, подписавших Договор о нераспространении ядерного оружия. Объявляя лауреата, представитель Норвежского нобелевского комитета отметила, что уже давно риск использования ядерного оружия не был столь высок как сейчас. "Некоторые государства модернизируют свои ядерные арсеналы и существует реальная опасность того, что другие страны попытаются им завладеть, примером чего может служить Северная Корея. Ядерное оружие представляет собой постоянную угрозу для человечества и всей жизни на Земле", - указала она.

Благодаря, в том числе, работе ICAN, удалось заполнить существовавший пробел в международном законодательстве и запретить ядерное оружие, отметило далее жюри премии. Норвежский нобелевский комитет отдает отчет в том, что законодательный запрет на международном уровне сам по себе не устранит ядерного оружия, поэтому призывает ядерные державы начать серьезные переговоры с целью постепенной, пропорциональной и тщательно контролируемой ликвидации почти 15 тысяч единиц ядерного оружия в мире. Движение ICAN в прошлом году в большей степени, чем кто-либо другой, приложил усилия для достижения мира без ядерного оружия, заключил Норвежский нобелевский комитет.

Прежние лауреаты

В 2016 году Нобелевскую премию мира получил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос за заслуги в разрешении конфликта между властями страны и боевиками "Вооруженных революционных сил Колумбии" (FARC) и усилия по окончанию длившейся более полувека гражданской войны.

Нобелевская премия мира считается важнейшей в мире политической наградой. В разные годы ее получили президент США Барак Обама, защитник прав чернокожих в США Мартин Лютер Кинг, католическая монахиня мать Тереза, президент ЮАР Нельсон Мандела, канцлер ФРГ Вилли Брандт, китайский диссидент Лю Сяобо и президент СССР Михаил Горбачев. В 2017 году в лонг-листе премии числятся 215 государственных и общественных деятелей, а также 103 организации, указывает dpa. Денежный размер премии в этом годусоставляет 9 миллионов шведских крон (в пересчете около 940 тысяч евро).

Церемония вручения Нобелевских премий ежегодно проводится 10 декабря в годовщину смерти Альфреда Нобеля. Торжественные мероприятия начинаются в Осло, а продолжаются в Стокгольме, где вручаются награды по физике, медицине, литературе и химии.