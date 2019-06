Шары хорошо видны на фоне голубого неба. Они движутся очень медленно и не исчезают. Событие вызвало огромный интерес у американцев. Как обычно, самой популярной является версия об инопланетянах, она породила множество шуток в соцсетях.

Re: Floating objects (two small white spheres above the anvil shield). Others farther north may have a better view. pic.twitter.com/fFTYi59vGM — NWS Kansas City (@NWSKansasCity) 21 июня 2019 г.

Two unexplainable objects in the sky this evening. First picture looks N-NW from 3 miles S-SW of Girard. 2nd pic (thru binocs, bad quality) looks W-SW from same location. Someone contacted NWS, said they have no knowledge of weather balloons in area #ilwx #ufosighting pic.twitter.com/qqXyrtp4a0 — Zach Etter (@22big_country) 20 июня 2019 г.

❓ We've taken several calls in our newsroom about these two orbs spotted in the Kansas City sky tonight. This picture was taken near KCI Airport. @NWSKansasCity pic.twitter.com/fz4kGTIk1h — KMBC (@kmbc) 21 июня 2019 г.



НЛО в небе над Канзас-Сити: жители снимают на ФОТО и ВИДЕО загадочные светящиеся шары

время публикации: 22 июня 2019 г., 11:00 | последнее обновление: 22 июня 2019 г., 13:56

В американском штате Миссури многочисленные очевидцы стали свидетелями того, как в небе у города Канзас-Сити кружат странные объекты - в интернете их называют шарами, и они светятся

Фото: STORMnews.ru

В американском штате Миссури многочисленные очевидцы стали свидетелями того, как в небе у города Канзас-Сити кружат странные объекты - в интернете их называют шарами, и они светятся. Люди теряются в догадках о том, что это может быть. Не могли дать объяснения даже специалисты из местного офиса Национальной метеослужбы США (NWS), сообщает Stormnews со ссылкой на The Weather Channel.

Шары хорошо видны на фоне голубого неба. Они движутся очень медленно и не исчезают. Событие вызвало огромный интерес у американцев. Как обычно, самой популярной является версия об инопланетянах, она породила множество шуток в соцсетях.

Но есть и более правдоподобные предположения. Одно из них - воздушные шары Loon от Google, которые предназначены для улучшения интернет-соединения в сельской местности.

Наиболее убедительной является версия о том, что это могут быть аэростаты, запущенные 17 июня в Мэриленде Управлением перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA). В рамках программы Adaptable Lighter Than Air (ALTA) отправлены три летательных аппарата, способные летать на высоте до 22,9 км. Для передвижения они используют лишь энергию ветра на разных высотах, отмечается в сообщении управления.

Last night, DARPA launched 3 balloons from Cumberland, Maryland, in a flight test for the Adaptable Lighter Than Air prgm. Over next few days, ALTA will demonstrate capability for wind-borne navigation of a lighter-than-air vehicle over extended ranges. https://t.co/Og8dWCvszc pic.twitter.com/NjUB6Got94 — DARPA (@DARPA) 18 июня 2019 г.



Позже пользователь под ником StratoCat выложил на своей странице в Twitter траекторию полетов этих аэростатов с сайта Flightradar24, на которой видно, что два аэростата кружат в районе Канзас-Сити, а третий движется в небе над штатом Колорадо.



А телеканал KMBC связался с представителем DAPRA, который считает вероятным, что в небе над Миссури летают именно их аэростаты.