Внеочередное заседание Рижской думы началось 11 февраля в 16.30. Оно было созвано по инициативе Национального объединения VL-TB/LNNK.
В своих выступлениях депутаты оппозиции возлагали на Ушакова ответственность за коррупционные скандалы в столице, в том числе по так называемому делу о нановоде и коррупции на муниципальном предприятии Rīgas Satiksme.
Кроме того, оппозиция винила мэра в том, что на протяжении нескольких лет Рижская дума не способна уменьшить очереди в детские сады, а также неэффективно содержит улицы.
В защиту мэра высказались депутаты "Согласия" и партии "Честь служить Риге", подчеркивая, что на предыдущих выборах Ушаков получил наибольшую поддержку избирателей и хорошо выполняет свои обязанности.
Несколько недель назад Рижскую думу всколыхнул скандал с коррупцией на муниципальном транспортном предприятии "Ригас сатиксме". В рамках этого процесса Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) провело обыски по месту работы и жительства Ушакова. Мэр заявил, что не нарушал закон и не собирается уходить в отставку.
Также в минувшую субботу у здания Рижской думы прошел митинг в поддержку Ушакова. На него пришло несколько тысяч человек.
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