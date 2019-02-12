Рижская дума не поддержала предложение оппозиции об отставке мэра Риги Нила Ушакова. За отставку проголосовало 20 депутатов, против - 33.
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Внеочередное заседание Рижской думы началось 11 февраля в 16.30. Оно было созвано по инициативе Национального объединения VL-TB/LNNK.

В своих выступлениях депутаты оппозиции возлагали на Ушакова ответственность за коррупционные скандалы в столице, в том числе по так называемому делу о нановоде и коррупции на муниципальном предприятии Rīgas Satiksme.

Кроме того, оппозиция винила мэра в том, что на протяжении нескольких лет Рижская дума не способна уменьшить очереди в детские сады, а также неэффективно содержит улицы.

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В защиту мэра высказались депутаты "Согласия" и партии "Честь служить Риге", подчеркивая, что на предыдущих выборах Ушаков получил наибольшую поддержку избирателей и хорошо выполняет свои обязанности.

Несколько недель назад Рижскую думу всколыхнул скандал с коррупцией на муниципальном транспортном предприятии "Ригас сатиксме". В рамках этого процесса Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) провело обыски по месту работы и жительства Ушакова. Мэр заявил, что не нарушал закон и не собирается уходить в отставку.

Также в минувшую субботу у здания Рижской думы прошел митинг в поддержку Ушакова. На него пришло несколько тысяч человек.

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