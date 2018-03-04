Британский премьер-министр сформулировала основные принципы, которыми правительство Британии планирует руководствоваться для того, чтобы, с одной стороны, успешно сотрудничать с ЕС после "брексита", а с другой - объединить собственную страну.

По словам Мэй, отказавшись от обязательств, которые берут на себя страны Евросоюза, Великобритания не сможет рассчитывать на преимущества, которые у нее были во времена членства в ЕС. В итоге, считает она, обеим сторонам придется "смириться с суровой реальностью".

"Мы покинем единый рынок - и жизнь изменится", - заявила премьер, отметив, что доступ Британии и ЕС к рынкам друг друга станет более ограниченным, а Британии придется продолжить выплачивать взносы в ряд организаций Евросоюза.

Мэй также признала, что в Британии и после "брексита" будут действовать некоторые европейские законы и решения Европейского суда - например, относительно того, законны ли достигнутые с ЕС договоренности. При этом она настаивает, что в целом из-под юрисдикции этого суда Британия все же выйдет.

По словам британского премьера, не исключен и вариант, при котором власти страны сохранят антимонопольное законодательство и законы о господдержке предприятий в том виде, который устроит Евросоюз - за счет этого Великобритания может получить доступ к рынку ЕС на более выгодных условиях.

Потенциально неприятным уже для Брюсселя фактом Мэй назвала требование Британии разработать для нее эксклюзивное торговое соглашение с Евросоюзом вместо того, чтобы просто взять за основу какое-либо из уже существующих торговых соглашений ЕС с другими странами.

Чего хочет Британия

Ограниченное членство в организациях Евросоюза, связанных с медициной, химической и авиационной отраслями - на условиях этих организаций и с выплатой членских взносов в разумных объемах.

Парламент оставит за собой право вводить собственные правила в указанных отраслях, но будет учитывать тот факт, что подобные изменения правил могут помешать сотрудничеству с европейскими органами.

Продолжить сотрудничество с программами Евросоюза в сфере науки, образования и культуры, сохранить тесные связи с "Евроатомом".

Вместо Европейского суда, решающего сейчас торговые споры, создать независимый механизм арбитражных судов.

Взаимное признание правил вещания, которое позволит британским телеканалам и дальше транслировать свои передачи в Европе.

Сохранение нормативных стандартов Британии на одном уровне с Евросоюзом для обеспечения бесперебойной торговли: даже если законы Британии и ЕС будут не идентичными, итоги их применения должны быть одинаковыми.

Не Канада, но и не Норвегия

Премьер-министр призвала к выработке соглашений о свободной торговле, покрывающих практически все сектора экономики - то есть документ, который она требует составить, будет куда шире, чем торговое соглашение, подписанное в свое время между Евросоюзом с Канадой.

Однако в то же время Мэй отмечает, что ее страну не устроит и соглашение, подобное тому, какое Евросоюз заключил с Норвегией, входящей в Европейскую экономическую зону. "Нам нужно найти сбалансированный вариант - мы не примем условий, как у Канады, или же обязательств, как у Норвегии", - сказала Мэй.

Что будет с ирландской границей?

В феврале Евросоюз предложил создать после "брексита" общую правовую зону с островом Ирландия. То есть фактически оставить Северную Ирландию в таможенном союзе с Евросоюзом, а не с Британией - если не будет найдено других решений.

Тереза Мэй на это ответила однозначно: "Ни один британский премьер на такое никогда бы не согласился". И добавила, что подобное предложение угрожает территориальной целостности Соединенного Королевства.

При этом в своей речи Мэй признала, что создание жесткой границы с Ирландией так же неприемлемо, как и создание границы между Северной Ирландией и остальной территорией Британии. По словам Мэй, Великобритания и Евросоюз должны совместно решить этот вопрос.

Например, создать в районе Северной Ирландии зону, в которой Британия предъявляла бы к товарам со всего мира те же требования, что и Евросоюз, либо заключить обтекаемое таможенное соглашение, которое наряду с использованием новых технологий поможет избежать дополнительных проверок на границе.