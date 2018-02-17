Николя Саркози обвинили в телефонной слежке за министрами

Об этом утверждении политика стало известно из программы Quotidien французского телеканала TMC. В ней была обнародована аудиозапись, тайно сделанная во время занятия в одном из французских университетов, которое вел Вокье.

Он рассказал, что Саркози, занимая должность главы государства с 2007 по 2012 года, "дошел до того, что контролировал мобильные телефоны тех, кто приходил на заседания Совета министров". По его словам, Саркози перехватывал электронные сообщения и смс членов французского правительства, чтобы быть в курсе того, о чем говорят министры.

Вокье прокомментировал аудиозапись

Вокье также предположил, что нынешний президент страны Эмманюэль Макрон во время предвыборной гонки устранил своего главного конкурента, консерватора Франсуа Фийона. Незадолго до президентских выборов во Франции, которые прошли весной 2017 года, стало известно, что Фийон фиктивно нанял на работу свою жену и платил ей зарплату из государственных средств. Развернувшаяся тогда кампания против конкурента Макрона "управлялась полностью на расстоянии", убежден Вокье.

Пресс-секретарь французского правительства в микроблоге Twitter назвал эти заявления "клеветой, оскорблением и вульгарностью". Сам Вокье заявил в субботу, 17 февраля, что "никогда и не думал утверждать, что за членами правительства следили во время заседания Совета министров". Он также отметил, что запись его слов велась незаконно, и предупредил, что это может иметь юридические последствия. "Эти слова были сказаны в частной обстановке лекции, во время свободной дискуссии со студентами, которая иногда велась в юмористическом тоне", - подчеркнул политик.

По его словам, целью курса было заставить студентов подумать о слухах в политической жизни. Из аудиозаписи с его лекции слышно, как он просил студентов не рассказывать об услышанном. По словам политика, во всеуслышание он может произносить только "ту чушь", которую можно говорить в СМИ.

Вокье сам входил в правительство Саркози - сначала в качестве пресс-секретаря, а затем как министр по европейским делам и министр высшего образования. В декабре 2017 года он был выбран лидером партии "Республиканцы", членом которой является и бывший президент Франции.