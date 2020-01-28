О предложении Мадуро пишет агентство Bloomberg. По данным журналистов, представители венесуэльского правительства ведут переговоры с российской "Роснефтью", итальянской Eni и испанской Repsol. Идея заключается в том, чтобы дать иностранным нефтяникам контроль над нефтяной отраслью и реструктурировать часть долгов государственной нефтяной компании PDVSA. При этом западные компании опасаются попасть под американские санкции, отмечает агентство.

Венесуэла обладает крупнейшими мировыми доказанными запасами нефти. В 2007 году Уго Чавес закончил национализацию нефтяной отрасли страны, экспроприировав крупные месторождения у западных нефтяных компаний. Падение цен на нефть в первый срок президентства преемника Чавеса, Николаса Мадуро, разрушило венесуэльскую экономику, в том числе и нефтяную отрасль. Сейчас добыча нефти в стране упала до минимальных значений за период в 70 с лишним лет.

В марте прошлого года госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что российская государственная нефтяная компания "Роснефть" продолжает закупать сырую нефть у PDVSA в обход американских санкций. PDVSA, по словам Помпео, стала персональным банкоматом для режима Мадуро, а также для российских олигархов и клептократов, сообщает радио "Свобода".

В октябре венесуэльская газета El Nacional писала, что Венесуэла рассматривает возможность передать управление нефтяной отраслью "Роснефти". Тогда в российской компании заявили, что слухи не комментируют.