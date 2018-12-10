Досрочные парламентские выборы прошли в Армении в воскресенье, 9 декабря. В них приняли участие 48,63 процента избирателей (1 260 840 избирателей из 2 592 481 с правом голоса). Это рекордно низкая явка, однако поскольку в Армении на парламентских выборах не установлен минимальный порог, Центриизбирком признал голосование состоявшимся.
После обработки бюллетеней со 100 процентов избирательных участков в новый парламент проходят три политические силы. С большим отрывом лидирует блок "Мой шаг", возглавляемый нынешним премьер-министром страны Николом Пашиняном (70,43 процента голосов). На втором месте партия "Процветающая Армения" (8,27%), на третьем - "Просвещенная Армения" (6,37%). Возглавляемая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканская партия (4,7%) и другие участники выборов не преодолевают проходной барьер в пять процентов.
В выборах принимали участие 11 политических сил: два блока – "Мой шаг" и "Мы", и 9 партий – "Процветающая Армения", Республиканская партия, АРФ "Дашнакцутюн", "Просвещенная Армения", "Решение гражданина", "Национальный прогресс", "Оринац еркир" ("Страна законности"), "Христианско-народное возрождение" и "Сасна црер".
Выбрали парламент - выбрали премьера
Выборы в парламент состоялись по инициативе нового правительства, сформированного премьер-министром Николом Пашиняном после апрельских массовых акций протеста против премьерства Сержа Саргсяна, фактически пошедшего на третий срок правления. 23 апреля Саргсян под давлением народного протеста подал в отставку, и парламент избрал премьер-министром лидера протестного движения Пашиняна. Чтобы добиться роспуска парламента, в котором большинство составляли представители правящей Республиканской партии Армении (РПА), Пашиняну пришлось подать в отставку, а парламент дважды не избрал нового премьера. Только после этих процедур, продиктованных законодательством, парламент 1 ноября был распущен. Но формально он продолжит работать до первого заседания нового парламента, которое запланировано на последний день года – 31 декабря.
Ставки на этот раз были действительно высоки – учитывая, что Армения теперь парламентская республика, победитель, чья политическая сила получает абсолютное большинство мандатов в парламенте, автоматически назначается президентом страны премьер-министром, а фактически - главой государства.
Таким образом, Никол Пашинян добился своей цели – возглавить исполнительную власть, получив полную поддержку своих инициатив от законодательной власти.
Карт-бланш на "экономическую революцию"
По словам директора Института философии, социологии и права Академии наук Армении Геворга Погосяна, фактически Никол Пашинян и его политическая команда получили вотум доверия населения. Как считает ученый, постреволюционная эйфория в стране пока сохраняется, и ничего удивительного нет в том, что избиратели предпочли отдать свои голоса блоку Пашиняна.
"Несмотря на сравнительно низкую по сравнению с прошлыми выборами активность электората, порядка 72 процентов опрошенных нами граждан считают, что процессы в стране идут в правильном направлении, а 83 - оптимистично смотрят в будущее", - сказал DW Геворг Погосян. По его словам, таких высоких результатов в Армении до сих пор не было. А собственно низкую явку он объяснил неприменением административного ресурса, отсутствием подкупа избирателей, обеспечения их транспортом до избирательных участков, а также погодными условиями - ведь выборы в Армении впервые прошли в декабре.
"Думаю, теперь Пашинян и его команда, получив базу для реализации своей программы действий, уже в скором времени вплотную займутся теми конкретными задачами, которые они декларировали – привлечением иностранных инвестиций, "экономической революцией", открытием новых рабочих мест и улучшением качества жизни людей", - отметил Погосян.
Что касается внешней политики, считает ученый, то она больших изменений не претерпит – партнерство в ОДКБ и ЕАЭС, двухсторонние контакты с Россией, Грузией и Ираном, но и поступательное развитие отношений на всех уровнях с Евросоюзом и с Западом в целом. По мнению Геворга Погосяна, возможны некоторые изменения акцентов и в евроинтеграции, и в нагорно-карабахском урегулировании.
"В Армении завершилась смена власти после "бархатной революции", а досрочные выборы юридически закрепили ее результаты", - заявил DW эксперт института международных отношений и безопасности Рубен Меграбян. По его мнению, революция "ознаменовала собой изменение смысла государства как такового, что неизбежно приведет к изменению содержания политики, в том числе и внешней".
Из вертикальной плоскости в горизонтальную
"Пашинян уже объявил о фактической диверсификации внешней политики и политики безопасности, означающей, что форматы отношений с Россией будут сохраняться, но будет осуществлен их перевод из вертикальной плоскости, как наследия бывшего режима, в плоскость горизонтальную, и Москва должна понимать, что другой Армении для нее нет, и не будет", - уверен эксперт. Касательно отношений с ЕС, Армения, на его взгляд, рассматривает в качестве приоритета реализацию договора СЕРА и намерена наполнять отношения реальным содержанием, вытекающим из интересов страны. А с США, с учетом турбулентно меняющегося мира, отношения будут выстраиваться чуть ли не заново.
"В Ереване есть отчетливое понимание того, что отношения с Западом имеют стратегически важное значение для Армении", - считает Меграбян. Кроме того, Армения будет всячески укреплять стратегические отношения с непосредственными соседями – Грузией и Ираном, не озираясь на третьи стороны, а также с важнейшими странами Азии – Индией, Китаем, Японией. Важно и то, что блок Пашиняна этими выборами получил полную свободу действий для реализации интересов страны на международной арене в контексте переговорного процесса по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Начинается период тяжелой, рутинной и системной работы, заключил Рубен Меграбян.
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