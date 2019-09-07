Владимир Цемах командовал ПВО города Снежного. Рядом с этим городом в 2014 году был сбит малайзийский "Боинг" МН17. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.

Цемах был похищен украинскими спецслужбами с территории ДНР в конце июня 2019 года. Он был в списке 35 человек, обменных украинской стороной на 35 граждан Украины, находившихся в заключении в России.

"Все, что от нас попросили"

"Допросили и не только перед возвращением", - сказал Зеленский журналистам в Борисполе после церемонии встречи вернувшихся в Украину украинских пленных и заложников.

"Я не буду называть фамилии европейских лидеров, с которыми мы проговорили время для всех следственных действий. Мы все это сделали. Все, что от нас попросили. Это было сложно. Я боялся, что из-за этого может сорваться обмен", - добавил президент Украины.

"Отсутствие Цемаха в списке для обмена автоматически означало прекращение переговоров с Россией", - сообщил агентству Интерфакс-Украина глава СБУ Иван Баканов.

Ранее киевский апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство. Украинские власти подозревали его в участии в деятельности террористической организации и организации теракта, но обвинений, связанных с крушением "Боинга" 17 июля 2014 года, предъявлено не было.

"Глубокое сожаление"

Правительство Нидерландов выразило глубокое сожаление в связи с тем, что потенциальный свидетель по делу MH17 был передан России, и подтвердило, что пыталось воспрепятствовать его передаче.

Голландское правительство несколько раз обращалось к Украине "на самом высоком уровне" в попытке предотвратить выдачу, подтвердил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.

"...Украинские власти пообещали отложить обмен на некоторое время, чтобы дать возможность прокуратуре допросить Цемаха снова, что и произошло... Однако правительство глубоко сожалеет о том, что Цемах под давлением Российской Федерации стал частью этого обмена, что означает, что он в настоящее время находится в России", - говорится в официальном письме Блока, опубликованном в субботу на сайте парламента Нидерландов.

Как следует из письма, еще летом голландская прокуратура предпринимала по дипломатическим и политическим каналам попытки не допустить выдачу Владимира Цемаха России.

"Гигантский шаг к миру"

Тем временем президент США Дональд Трамп сообщил в "Твиттере", что обмен был "возможно, первым гигантским шагом к миру".

Франция, предпринимающая активные усилия по возобновлению переговоров в "норманском формате", заявила, что обмен продемонстрировал укрепление доверия и желание обеих сторон возобновить диалог.

"Население теперь может надеяться на окончание пятилетнего конфликта, в котором каждый месяц продолжают гибнуть десятки человек", - заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.