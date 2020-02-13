Власти Нидерландов ответили отказом на предложение Москвы провести в России судебные процессы в отношении трех россиян, подозреваемых в причастности к катастрофе малайзийского пассажирского "Боинга" в Донбассе. В Гааге такой вариант не рассматривается и не считается возможным, сообщил министр безопасности и юстиции Нидерландов Фердинанд Грапперхаус в письме парламенту, которое было обнародовано вечером в среду, 12 февраля.
Россия направила соответствующий запрос в октябре 2019 года, указал далее министр. Он подчеркнул, что власти в Гааге "полностью уверены в независимости и качестве нидерландского правосудия". Суд над четырьмя фигурантами дела о крушении самолета "является важным шагом в установлении правды и справедливости для всех 298 жертв рейса MH17 и их родственников", пояснил далее Грапперхаус.
Процесс начнется 9 марта
9 марта в здании суда строгого режима, расположенном близ амстердамского аэропорта Схипхол начнется судебный процесс в отношении трех граждан РФ и одного украинца, которых обвиняют в причастности к гибели 298 человек, находившихся на борту малайзийского самолета. Трое россиян - это бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза), а гражданин Украины - Леонид Харченко (Крот).
В начале февраля национальная прокуратура Нидерландов выдвинула официальные обвинения против четырех фигурантов дела о МН17 и вызвала их в Нидерланды для следственных действий. Ни Россия, ни Украина не выдают своих граждан, поэтому обвиняемые вряд ли будут лично присутствовать в суде. Уголовное дело насчитывает около 30 тысяч страниц.
Самолет "Боинг-777", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года самолета над территорией, удерживаемой пророссийскими сепаратистами на востоке Украины. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли, две трети из них были подданными Нидерландов.
TOP новостей
Белорусские анархисты: в Беларуси правит колхозный самодур, а в России - диктат чекистов (197)
Вячеслав и Марина Косинеровы, а также их друг Сергей...
Министр здравоохранения: коронавирус может добраться и до Литвы (33)
Коронавирус уже перешел границы Евросоюза (ЕС),...
Карбаускис: решение президента не назначать министра экономики – это ответная реакция на ситуацию с Наркевичем (23)
Решение президента Литвы Гитанаса Науседы не...
Суд арестовал имущество строившей Каунасский стадион турецкой компании (12)
Суд арестовал имущество строившей стадион в Каунасе...
Maxima и Biovela грозят штрафы за зараженное сальмонеллой мясо
Одна из крупнейших торговых сетей Maxima и...